Die Bundeswehr darf und muss im Inland helfen

Warum die Kritik an der Anti-Terror-Übung ins Leere geht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Debatte um Inlandseinsätze der deutschen Armee ist überflüssig: Sie sind nicht nur erlaubt, sondern in Extremsituationen sogar dringend nötig, findet NN-Politikredakteur Dieter Schwab.

Bei einer Großübung wollen Bundeswehr und Polizei ihre Zusammenarbeit im Anti-Terror-Kampf testen. © dpa



Fakt ist: Deutschland ist vom islamistischen Terror bedroht. Das zeigen die beiden Anschläge in der Region, in Würzburg und Ansbach. Und ganz besonders das infame Attentat auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche, als der Tunesier Anis Amri einen Lastwagen in die Besuchermenge steuerte und dabei zwölf Menschen tötete.

Die Konsequenz kann nur sein: Die Sicherheitsbehörden müssen sich vorbereiten; alles andere wäre grob fahrlässig. Das tun sie jetzt mit einer Großübung - und beziehen völlig zu Recht die Bundeswehr mit ein.

Die Mütter und Väter des Grundgesetzes waren bei Inlandseinsätzen der Armee zwar aus guten Gründen skeptisch; schließlich war das Militär in der Weimarer Zeit und ganz besonders im Nationalsozialismus missbraucht worden. Aber sie haben Hilfe der Soldaten zugelassen, unter anderem bei einem "besonders schweren Unglücksfall". Von dieser Regelung hat Hamburg bei der Flutkatastrophe des Jahres 1962 profitiert. Oder die Anrainer von Elbe und Oder später bei diversen Überflutungen.

Grenzen müssen klar gezogen werden

Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2012 entschieden: Auch ein Terroranschlag kann solch ein Unglücksfall sein, wenn er von einem "katastrophischen Ausmaß" ist. Genau das sieht die Großübung vor - nämlich Terrorattacken an zahlreichen Orten der Bundesrepublik.

Gewahrt werden muss dabei aber eins: Die Priorität der Polizei. Sie hat das nötige Fachwissen, um Fahndungen einzuleiten oder die Notwendigkeit von Straßensperrungen abschätzen zu können. Abgesehen von Feldjägern können Soldaten das nicht - deshalb müssen die Grenzen in diesem Punkt klar gezogen werden.

Andererseits kann die Bundeswehr die zivilen Arbeitskräfte mit anderem Spezialwissen unterstützen: Zum Beispiel, wenn womöglich giftige oder gar radioaktive Substanzen analysiert werden sollen. Oder wenn viele Verletzte versorgt werden müssen. Oder wenn Zeltlager und Containerdörfer benötigt werden.

Aus all diesen Gründen ist es nur vernünftig, die Kommunikation übungshalber zu proben - und nicht erst den Ernstfall abzuwarten.

Dieter Schwab