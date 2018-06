Die CSU hat sich beim Unionsstreit vergaloppiert

Zunächst bleibt nur abzuwarten, was der EU-Gipfel mit sich bringt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach dem Koalitions-Krisentreffen vom Dienstagabend schwelt der Asylstreit zwischen CSU und CDU weiter. Klar: Die CSU muss erst mal abwarten, was beim EU-Gipfel herauskommt. Und überlegen, wie sie den von ihr geschürten Konflikt wieder beilegen kann. Denn sie hat sich verkalkuliert, meint NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz.

Wie wird der Konflikt zwischen CSU und CDU ausgehen? Die CSU muss nun wohlüberlegt handeln. Foto: AFP PHOTO / John MACDOUGALL



Abwarten, was beim EU-Gipfel herauskommt: Etwas anderes blieb den Beteiligten des Koalitions-Gipfels am Dienstagabend nicht übrig. Ein Bruch der GroKo, ausgelöst durch den Schwesternstreit von CSU und CDU, liegt noch in der Luft. Aber die Signale stehen eher auf Entspannung. Wohl auch deshalb, weil allen Beteiligten allmählich (und hoffentlich) klar wird, worauf sie sich da eingelassen haben: auf ein gefährliches Zündeln am System.

Vielleicht waren es die sehr deutlichen Wortmeldungen von Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel, die den Ernst der Lage verdeutlichten: Da werde gestritten, "als gäbe es kein Morgen mehr", empörte sich der Bundespräsident ungewöhnlich heftig. Noch deutlicher kann da Gabriel werden: "Man fragt sich, sind die völlig wahnsinnig?"

Für die Unionsparteien geht's nach unten

Genau die Frage stellte sich offensichtlich eine Mehrheit der Deutschen auch. Die Umfragen nämlich zeigen alle in eine Richtung: für die Unionsparteien nach unten. Viele mögen es nicht, wenn Parteien zu sehr streiten. Und sie sind klug genug, zu merken, wenn Streit nur um des Streites, um der Profilierung wegen geführt wird.

Das aber war - auch wenn es kein CSU-Politiker offen zugeben wird - selbstverständlich das Kalkül der bayerischen Unions-Schwester: Vor allem Markus Söder und Alexander Dobrindt versuchen, im Freistaat nachzuahmen, was Sebastian Kurz jenseits der Grenze vormacht - Profil gewinnen durch Härte, durch einen noch rigideren Kurs in Sachen Zuwanderung.

Deshalb die ganz bewusst gewählte Wortwahl Söders, der von "Asyltourismus" (momentan dramatisch zu besichtigen auf den Flüchtlingsbooten im Mittelmeer auf der verzweifelten Suche nach einem Hafen) oder von "Asylgehalt" spricht und von einer "Belehrungsdemokratie". Damit meint er auch die Medien, die das entschlossene Handeln von Politikern angeblich stets kritisieren und zu sehr moralisieren.

Zu leicht zu durchschauen

Letzteres gehört allerdings zu unserer journalistischen Aufgabe: die Folgen von Politik sichtbar machen. Und die sehen momentan so aus: Europa versucht, sich weiter abzuschotten - mit fragwürdigen, schwer praktikablen Methoden wie etwa Sammellagern an Afrikas Küste, gegen die sich die betroffenen Staaten allerdings wehren.

Die CSU verwechselt zudem das bloße Demonstrieren von Stärke mit wirklicher Handlungsfähigkeit. Und es ist ihr Problem, dass ihr Manöver zu leicht zu durchschauen ist. Dafür hat sie sogar selbst gesorgt: Erst blies sie die so heftig umstrittene Forderung, bereits abgelehnte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen, zur Überlebensfrage der Koalition, wenn nicht gar der Nation auf - und dann sprach Horst Seehofer selbst davon, da werde aus einer Mickymaus ein Monster gemacht. So ist es - aber es war eben die CSU, die dieses Monster im Wahlkampf vorführen wollte.

Natürlich ist der Streit zwischen Merkel und Seehofer lösbar - wenn man will. Die CSU, die den Konflikt entfacht hat, wollte das erst nicht. Und spürt nun offenbar die Folgen: Schlechtere Noten für Söder und die Partei in den Umfragen. Hat sich die CSU vergaloppiert? Sieht so aus. Und weil das für die Bürger auch sichtbar wird, könnte es ihr noch mehr schaden. Denn wer sich erst derart gewaltig aufbläst und das Platzen der Koalition in Kauf nimmt, dann aber zurückrudert und damit eingesteht, dass der Krawall inszeniert war für den Landtagswahlkampf - der gewinnt nicht an Glaubwürdigkeit. Das geht nur mit besonnenem, in der Koalition und auch in der EU abgestimmten Handeln. Und zum Glück nicht mit alarmistischem Aktionismus.

Alexander Jungkunz E-Mail