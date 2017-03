"Die Erdogan-Anhänger in Deutschland wachen auf"

Der deutsch-türkische Journalist Osman Okkan analysiert Kurs der Türkei - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was umtreibt den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan? Der deutsch-türkische Journalist Osman Okkan analyisiert: "Er ist auf die Ausweitung seiner Machtfülle angewiesen". Bröckelt die Anhängerschaft des Präsidenten in Deutschland?

Frauen in Istanbul demonstrieren für ein "Ja" zur türkischen Verfassungsreform, mit der sich Staatspräsident Recep Tayyip Erdoðan uneingeschränkte Machtfülle sichern will. © Foto: afp



Frauen in Istanbul demonstrieren für ein "Ja" zur türkischen Verfassungsreform, mit der sich Staatspräsident Recep Tayyip Erdoðan uneingeschränkte Machtfülle sichern will. Foto: Foto: afp



Seit dem Putschversuch im Sommer 2016 sind die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei auf einem Tiefpunkt angelangt. War damit zu rechnen?

Osman Okkan: Das hat sicher niemand vorausgesehen. Aber es war in der Putschnacht schon klar, das Erdogan dieses "Geschenk Allahs", wie er es nannte, nutzen würde, um gegen die Gülenisten und jede Opposition vorzugehen. Es wäre abwegig zu behaupten, Erdogan hätte die Fäden gezogen, aber es ist offenkundig, dass man die Putschisten ins offene Messer laufen lassen wollte. Dafür sprechen viele Indizien. Erdogan ist auf den Ausbau seiner Machtfülle angewiesen, weil er und seine Familie tief im Korruptionssumpf stecken. Doch es gibt trotz aller Gängelung ein demokratisches Bewusstsein in der Türkei und ein hohes Potenzial an Nein-Stimmen zum Referendum. Das treibt ihn in Panik. Die Stimmen von fast anderthalb Millionen Wählern in Deutschland könnten das Zünglein an der Waage sein. Deshalb versucht er massiv, die Menschen hier für sich zu gewinnen. Aber die aktuellen Ereignisse führen dazu, dass viele Erdogan-Anhänger in Deutschland aufwachen. Die blinde Anhängerschaft bröckelt.

Osman Okkan wurde 1947 in Ankara geboren und kam 1965 zum Studium nach Deutschland. Danach war er als freiberuflicher Journalist für deutsche und türkische Medien tätig und arbeitete von 1986 bis 2006 als Dokumentarfilmer für den WDR. Bereits 1976 hatte er für das Monitor-Magazin einen Beitrag über die Grauen Wölfe gedreht, die Türkei erklärte ihn daraufhin zum „Staatsfeind“. Erst 17 Jahre später wurde Okkan rehabilitiert. Bis heute lebt er in Köln, wo er in den 80er Jahren das KulturForum TürkeiDeutschland gründete, das sich für den interkulturellen Dialog in Europa einsetzt. 2014 bekam Okkan das Bundesverdienstkreuz am Bande. © Foto: Stefan Hippel



Osman Okkan wurde 1947 in Ankara geboren und kam 1965 zum Studium nach Deutschland. Danach war er als freiberuflicher Journalist für deutsche und türkische Medien tätig und arbeitete von 1986 bis 2006 als Dokumentarfilmer für den WDR. Bereits 1976 hatte er für das Monitor-Magazin einen Beitrag über die Grauen Wölfe gedreht, die Türkei erklärte ihn daraufhin zum „Staatsfeind“. Erst 17 Jahre später wurde Okkan rehabilitiert. Bis heute lebt er in Köln, wo er in den 80er Jahren das KulturForum TürkeiDeutschland gründete, das sich für den interkulturellen Dialog in Europa einsetzt. 2014 bekam Okkan das Bundesverdienstkreuz am Bande. Foto: Foto: Stefan Hippel



Sollte das Referendum zugunsten Erdogans ausgehen, fürchten Sie dann, dass das Land in eine Diktatur abrutscht?

Okkan: Ja, das wird die Konsequenz sein. Die Machtfülle, die er de facto jetzt schon hat, wird dann verfassungsrechtlich zementiert. Er wird eine noch radikalere Politik betreiben und polarisieren, bis es nicht mehr geht. Schon heute sagt er, wer mit Nein stimmt, stimmt für die PKK. Das ist natürlich völliger Unsinn, aber er setzt diejenigen, die die Verfassungsreform ablehnen, gleich mit Terroristen.

Glauben Sie, dass die Bundesregierung noch in irgendeiner Weise Einfluss nehmen kann auf Erdogan?

Okkan: Ich plädiere immer für mehr Ehrlichkeit, auf beiden Seiten. Im Moment müsste die Bundesregierung ganz klar sagen, die Türkei ist ein Land, mit dem wir zusammenarbeiten wollen, die Menschen sind hier willkommen, wir fordern aber, dass rechtsstaatliche Prinzipien in der Türkei herrschen.

Sie sind auch im Bildungsbereich engagiert und blicken sehr kritisch auf die deutsche Integrationspolitik. Ist die nun umso mehr gefährdet?

Okkan: Ich denke, dass die Integrationspolitik bislang sehr halbherzig war. Die Erfolge, die wir sehen, gehen auf das Engagement von Initiativen und von vielen Menschen zurück. Für die offiziellen Bestrebungen galt stets: es muss preiswert sein. Man hat weite Felder der Integrationspolitik den heimatlichen Gruppierungen überlassen. Ditib etwa macht eigentlich Sozial- und Jugendarbeit, das ist aber eine staatlich gelenkte türkische Organisation. Man hat die Migranten praktisch alleine gelassen in ihrer Lebenswirklichkeit. Man hat die Bedeutung der sprachlichen Kompetenz unterschätzt und gedacht, es reicht, wenn sie die Alltagssprache können. Aber das reicht bei weitem nicht. Erst durch die sprachliche Kompetenz können sie wirklich am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben teilhaben, und auch dann erst können sie die demokratischen Prinzipien dieser Gesellschaft verinnerlichen. So lange sie das nicht können, leben sie in ihrer türkischsprachigen Wirklichkeit, mit ihren türkischsprachigen Medien und fallen dann auf die rechtspopulistischen Argumente Erdogans herein. Die optische Integration, die wir im Alltag erleben, hat nichts mit der intellektuellen Integration zu tun.

Das klingt sehr pessimistisch ...

Okkan: Nein, das muss uns Ansporn sein, unsere eigenen Fehler auf den Prüfstein zu stellen. Wir müssen praktische Integrationsarbeit leisten, Streetworker und Sozialarbeiter einstellen und den Migrantenkindern die Möglichkeit geben, die gleichen Bildungsabschlüsse wie ihre deutschen Altersgenossen zu erreichen. Das ist natürlich auch eine soziale Frage. Die soziale Schere betrifft auch die einkommensarmen deutschen Schichten, aber das Problem verdoppelt sich bei den Migrantenfamilien. Wenn man dagegen offensiv vorgeht, bin ich sicher, dass man viel Intelligenz, die jetzt verschwendet wird, gewinnt. Das ist wichtig für die friedliche Entwicklung dieser Gesellschaft.

Bilderstrecke zum Thema Deutsch-türkisches Filmfestival in Nürnberg ist eröffnet Die Spannungen die auf internationaler Ebene momentan zwischen der Türkei und Deutschland herrschen, wirkten sich auf die Eröffnung des Deutsch-türkischen Filmfestivals in Nürnberg kaum aus. Der Auftakt am Samstag stand ganz im Zeichen der Filmkunst - wobei die durchaus auch politisch sein kann, wie ein Blick in das Programm offenbart - Proteste blieben aber aus.



Wie wichtig ist dabei der Kulturaustausch auf Augenhöhe, wie er in Nürnberg beim Filmfestival Türkei/ Deutschland stattfindet?

Okkan: Das Festival hat dafür eine große Bedeutung. Plattformen wie diese sind ja Modellprojekte für ein kulturelles Miteinander. Es kommen namhafte Künstler aus der Türkei, aus Deutschland und aus anderen europäischen Ländern, die hier ihr Kulturpotenzial präsentieren können und gleichberechtigt anerkannt werden. Das ist sehr wichtig. Und gerade das Kino ist ja eine populäre Kunstform, die viele Menschen erreichen kann.

Haben Sie noch die Hoffnung auf einen demokratischen Wandel in der Türkei?

Okkan: Doch, natürlich. Ich denke, die jetzige Situation kann nicht ewig dauern. Es gibt in der Türkei viele Kräfte, die sich für demokratische Verhältnisse einsetzen, auch in der AKP. Ich glaube, dass es irgendwann auch wieder dazu kommen wird.

Interview: Regina Urban