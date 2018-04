Die EU muss vom Eliten- zum Bürgerprojekt werden!

Frankreichs Präsident will für mehr Dialog sorgen - der ist dringend nötig - vor 1 Stunde

PARIS - Viele Bürger halten die EU für ein Projekt der Eliten, bei dem sie sowieso nicht mitreden können. Frankreichs Präsident will das jetzt ändern. Das ist eine gute Idee - wenn die Ergebnisse denn in konkrete Politik umgesetzt werden, kommentiert NN-Korrespondentin Birgit Holzer.

Die EU halten auch viele Deutsche für zu wenig bürgernah. © dpa



Die EU sei ein Eliten-Projekt, das vom Alltag der Bürger und ihren Sorgen weit entfernt ist - so lautet ein oft wiederholter Vorwurf an die Union und ihr Funktionieren. Auch aus diesem Grund wenden sich viele Menschen von "Bürokratie-Monster" Brüssel ab und erstarken in allen Mitgliedsländern nationalistische, EU-feindliche Kräfte.

Es ist daher eine kluge Idee von Emmanuel Macron und seiner LREM-Partei, dieser Tendenz eine Aktion entgegenzusetzen, die die Meinungen der Menschen ernstnimmt und sie dazu aufruft, sich mit Europa auseinanderzusetzen, anstatt es pauschal zu kritisieren: Was ist eigentlich so schlecht daran und wie ließe es sich konkret verbessern?

Mehr Teilhabe und Dialog heißt die Devise - nur meckern gilt nicht mehr. Wenn die Menschen sich von der Politik und Europa abwenden, dann kommen diese eben zu den Menschen, sogar direkt vor die Wohnungstür.

Eine Gefahr dabei ist zwar, dass wiederum nur jene erreicht werden, die ohnehin offen für den Austausch sind, während die Verdrossenen weder ansprechbar sein noch sich beteiligen wollen.

Aber bei der Befragungsaktion der unermüdlichen LREM-Freiwilligen in Frankreich und anderen europäischen Ländern zählt jeder einzelne Bürger - und Wähler. Auch auf deren Stimmen bei der Europawahl 2019 hofft man und darauf, dass sie sich überhaupt beteiligen: Denn für kaum ein anderes Votum lassen sich die Menschen noch weniger motivieren.

Ideen in Politik umsetzen

Trotzdem bleibt die Frage, was mit dem wertvollen Schatz der Antworten, der Kritikpunkte und Vorschläge, eigentlich passiert. Gelingt es den Parteien, jener von Emmanuel Macron zuallererst, diese in ein Politik-Angebot umzusetzen, das wirklich positive Veränderungen bringt?

Oder bleibt die EU ein wenig demokratisches Gebilde, dessen Einzelteile durch die Unvereinbarkeit nationaler Interessen auseinander driften? Schaffen es die Verantwortlichen auf EU-Ebene, den Sinn dieser Gemeinschaft wieder fühl- und begreifbar zu machen? Das sind die eigentlichen Herausforderungen, die auf die große Bürgerbefragung folgen und die über nichts weniger entscheiden als über die Zukunft Europas.

Birgit Holzer