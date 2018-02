Die GroKo-Verhandlungen auf der Zielgeraden

Die Rede ist jetzt schon von "Vorteilen, die die Nachteile überwiegen" - vor 5 Stunden

BERLIN - Es ist eine lange Nacht der Entscheidung. Am Mittwoch wollen CDU, CSU und SPD ihren Vertrag für eine neue große Koalition vorlegen. Selbst wenn das klappt, geht die Zitterpartie weiter.

Am Dienstag richtete Angela Merkel vor der Zentrale ihrer Partei mahnende Worte an die Sozialdemokraten. "Bei allen kleinen Detailfragen" dürfe man nicht vergessen: "Es geht um das Wohl des Landes." © Gregor Fischer/dpa



Am Dienstag richtete Angela Merkel vor der Zentrale ihrer Partei mahnende Worte an die Sozialdemokraten. "Bei allen kleinen Detailfragen" dürfe man nicht vergessen: "Es geht um das Wohl des Landes." Foto: Gregor Fischer/dpa



Angela Merkel stimmt sich auf qualvolle Stunden ein. "Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse machen müssen", sagte die Kanzlerin am Dienstagmorgen. "Dazu bin ich auch bereit, wenn wir sicherstellen können, dass die Vorteile zum Schluss die Nachteile überwiegen." Und dann hatte die CDU-Chefin draußen vor der Zentrale ihrer Partei noch eine mahnende – und staatstragende – Botschaft an die Sozialdemokraten. "Bei allen kleinen Detailfragen" dürfe man nicht vergessen: "Es geht um das Wohl des Landes – und darum, ob CDU, CSU und SPD in der Lage sind, darauf die richtige Antwort in Form einer Regierung zu geben."

Merkel will dringend Gewissheit, ob sie eine weitere große Koalition zustande bringt und sich im Kanzleramt halten kann. Aber natürlich weiß sie, dass sie diese Sicherheit auch an diesem Tag nicht bekommen wird. Sie ist in der Hand der Sozialdemokraten: Wenn die SPD-Mitglieder am Ende Nein zum Koalitionsvertrag sagen, ist auch ihr zweiter Anlauf zur Regierungsbildung geplatzt. Was dann aus ihrer politischen Zukunft und ihrem Erbe wird, weiß keiner.

Es ist klirrend kalt, aber wenigstens scheint die Sonne. Letzte Runde der Koalitionsverhandlungen. Diesmal wirklich. Zwei Mal haben Union und SPD ihre Schlussrunde schon vertagt, weil sie sich verhakten im Streit über Job-Befristungen und die Ungleichbehandlung von gesetzlich und privat Versicherten. Für die SPD sind das existenzielle Fragen – und auch für Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer geht es da nicht nur um "Detailfragen".

Auch die Unionsgranden müssen vor ihren Parteigremien und ihren Anhängern mit den anstehenden Kompromissen bestehen können. Die Basis von CDU und CSU würde lange nicht alles mitmachen, was die angeschlagenen Chefs mit der SPD-Spitze aushandeln. Doch erstmal muss nun SPD-Chef Martin Schulz in seinen eigenen Reihen liefern. Irgendwas muss er der Parteibasis noch mitbringen, wenn er den SPD-Mitgliederentscheid überstehen will. "Ich habe guten Grund anzunehmen, dass wir heute zum Ende kommen werden", sagt Schulz. Dies sei nun der "Tag der Entscheidung".

"Stunde der Wahrheit"

Dass es noch schiefgehen könnte, ist zu diesem Zeitpunkt nicht sehr wahrscheinlich. Aber dass es lange dauern dürfte, davon gehen alle schon am Morgen aus. Zu geschmeidig darf es allein aus dramaturgischen Gründen nicht aussehen: Wegen der großen GroKo-Skepsis unter den Genossen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt spricht von der "Stunde der Wahrheit". Alle seien jetzt gefordert, "sich aus ihren Schützengräben rauszubewegen. Eingraben geht jetzt nicht mehr." Auch die anderen Unterhändler sagen – mit mal mehr, mal weniger genervtem Unterton - es sei Zeit, fertig zu werden.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer bemüht ein sportliches Sprachbild – ausnahmsweise mal nicht Fußball oder Marathon. "Als alter Basketballer würde ich jetzt mal sagen: "It's Crunch Time", sagte er. Die entscheidende Spielphase also. Mehr als vier Monate sind seit der Bundestagswahl vergangen, mehr als 19 Wochen oder rund 3240 Stunden. Bis Deutschland eine neue Regierung hat, werden aber noch viele weitere Stunden und Tage vergehen, wenn nicht sogar Wochen oder Monate.

Bilderstrecke zum Thema So lang hat es noch nie gedauert: Der lange Weg zur Regierungsbildung Was war das doch für ein Wahlabend: Die AfD zog am 24. September 2017 in den Bundestag ein, Martin Schulz von der SPD erteilte einer neuen GroKo eine klare Absage. Und seitdem? Wurde viel geredet und viel politisches Porzellan zerschlagen. Was bis jetzt passiert ist, zeigt unsere Bildergalerie.



Denn da wäre noch der SPD-Mitgliederentscheid. Sobald der Koalitionsvertrag steht, will die SPD ihre Basis-Befragung in Gang setzen. Etwa drei Wochen soll die dauern. Am ersten März-Wochenende (3./4. März) könnte das Ergebnis da sein. Erst dann wird wirklich klar sein, ob die Republik eine weitere große Koalition bekommt oder nicht. Das wird der eigentliche "Tag der Entscheidung". Bei den Genossen ist die Unsicherheit groß, wie die Mitglieder abstimmen werden. Nur mit hauchdünner Mehrheit hat der Parteitag in Bonn "Ja" dazu gesagt, überhaupt Koalitionsverhandlungen aufzunehmen.

Unsicherheitsfaktor bei den Mitgliedern

Die Basis-Befragung ist nun noch weitaus heikler. Denn niemand weiß so genau, wie die Mitglieder ticken. Viele tauchen nicht jede Woche beim Ortsverein auf, kleben Plakate und beackern Infostände. Viele sind eher zahlende Mitglieder, die sich sonst nicht groß engagieren. Die Mitglieder sind der große Unsicherheitsfaktor. Seit dem Bonner Parteitag sind Tausende neue Mitglieder dazugekommen – viele davon klare GroKo-Gegner. Die Jusos haben laut um neue Genossen geworben, damit sie beim Mitgliederentscheid gegen eine weitere große Koalition stimmen. Wer bis Dienstagabend eingetreten ist, darf noch mitmachen bei der Basis-Befragung.

Dass am Ende weniger als eine halbe Million SPD-Mitglieder über die politische Zukunft der Republik entscheiden sollen – anstatt der gut 60 Millionen Wahlberechtigten, ist umstritten. Es gibt mehrere Anträge vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das Votum zu stoppen. Solche Versuche gab es auch 2013, als die SPD schon einmal ihre Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen ließ. Erfolgreich waren sie nicht.

Juso-Chef Kevin Kühnert will schon am Freitag in Leipzig mit einer großen Anti- GroKo-Tour starten, um möglichst viele Nein-Stimmen für das Votum zu organisieren. Die SPD-Spitze will erst später mit ihrer Überzeugungsmission beginnen. Schulz' Einfluss auf die Partei hat aber dramatisch abgenommen. Er muss ums politische Überleben kämpfen in den nächsten Wochen. Für Merkel hängt ebenfalls alles an dem SPD-Votum, dem sie nur tatenlos zusehen kann. Auch das dürfte schmerzhaft sein.

Noch immer viel Diskussionsstoff

Den Unterhändlern lag am Nachmittag noch eine Liste mit gut einem Dutzend Dissenspunkten vor. In der Außenpolitik ging es um Rüstungsexporte sowie die Ausgaben für die Bundeswehr und die Entwicklungshilfe. Die Union will sich bei den Verteidigungsausgaben dem Nato-Ziel von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts nähern (derzeit 1,2 Prozent). Für die SPD hat dagegen Priorität, 0,7 Prozent in die Entwicklungshilfe zu stecken (2016: 0,52 Prozent).

Die größten Streitpunkte lagen aber bis zuletzt in der Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik. Dabei ging es vor allem um die SPD-Forderungen nach einer deutlichen Einschränkung befristeter Arbeitsverhältnisse und einem Ende der "Zwei-Klassen-Medizin", etwa durch eine Angleichung der Arzthonorare für gesetzlich und privat Versicherte oder durch eine Öffnung der gesetzlichen Krankenversicherung für Beamte. Die Führung der Sozialdemokraten will mit Erfolgen in diesen beiden Punkten bei ihren Mitgliedern für ein Ja zum Koalitionsvertrag werben.

Nach einem der dpa in Berlin vorliegenden Entwurf für den Koalitionsvertrag waren auch noch andere Punkte in der Endphase der Verhandlungen strittig. Dabei ging es unter anderem darum, ob Unternehmen Abstriche bei den Arbeitszeitregeln erlaubt werden sollen, wenn sie tarifvertraglichen Bestimmungen unterliegen. Umstritten waren die Zukunft des Arznei-Versandhandels, Schutzregeln für Beschäftigte im Nahverkehr bei einem Betreiberwechsel oder die Verankerung eines Staatsziels Kultur im Grundgesetz.

Die GroKo-Parteien stuften einen reduzierten Steuersatz für elektrisch betriebene Dienstwagen vom festen Vorhaben zum Prüfauftrag herunter. "Bei der pauschalen Dienstwagenbesteuerung wollen wir für Elektrofahrzeuge einen reduzierten Satz von 0,5 Prozent des inländischen Listenpreises prüfen", heißt es in dem Entwurf, der den Stand am Montag abbildete. In einer früheren Version hatte es noch geheißen, dass der Steuervorteil kommen solle.

Erwartungsgemäß nicht mehr im Entwurf genannt ist eine Abschaffung der Luftverkehrssteuer, die sich die Verkehrsexperten von Union und SPD gewünscht hatten. Die Ticketsteuer wird seit 2011 für Starts von deutschen Flughafen erhoben und bringt jährlich rund eine Milliarde Euro ein. Die Branche und Verkehrspolitiker machen sich seit langem für eine Abschaffung stark, scheiterten aber immer wieder am Nein von Haushaltspolitikern. Klimaschützer halten sie für wichtig.

dpa