Am 18. Januar 1991 wird die bundesweit kaum bekannte Angela Merkel zur Ministerin für Frauen und Senioren ernannt. Seehofer gehört da schon im zweiten Jahr der Bundesregierung an – allerdings nur als Staatssekretär im Arbeitsministerium. Der altgediente Parteisoldat (seit 1969 in der Jungen Union) hat damit trotz seiner langjährigen Erfahrung einen schlechteren Posten als die Frau aus dem Osten. Zwar zieht er später gleich, als er Gesundheitsminister wird. Aber ein deutlicher Rangunterschied kennzeichnet weite Strecken der Beziehung. In den ersten gemeinsamen Jahren ist übrigens nicht viel von irgendwelchen Kontakten zwischen den beiden überliefert. Sie arbeiten weitgehend nebeneinander her. © Tim Brakemeier/dpa