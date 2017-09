"Die PARTEI" kapert AfD-Facebook-Gruppen

Satiriker Shahak Shapira verkündet die Aktion per Video - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit einem Video gab die Satire-Partei "Die PARTEI" am Sonntag die "Machtübernahme" von 31 AfD-internen Gruppen auf Facebook bekannt. Diese sollen etwa 180.000 Mitglieder haben und dienten der medienpräsenten Partei als wichtiges Instrument im Wahlkampf.

Mit einem Video machte der Satiriker Shahak Shapira die "Machtübernahme" der AfD-nahen Facebook-Gruppen bekannt. © Screenshot/Facebook Shahak Shapira



Mit einem Video machte der Satiriker Shahak Shapira die "Machtübernahme" der AfD-nahen Facebook-Gruppen bekannt. Foto: Screenshot/Facebook Shahak Shapira



351.065 Menschen folgen der AfD Deutschland auf Facebook, alleine die Nürnberger Seite hat in dem sozialen Netzwerk am 3. September mehr als 23.000 Anhänger. Die Medienpräsenz der Partei ist groß und gerade vor der Bundestagswahl ein wichtiges Instrument, um die eigenen Anhänger zu mobilisieren.

Doch nun funkte "Die PARTEI" dazwischen und übernahm nach eigenen Angaben 31 interne Gruppen der AfD, die insgesamt etwa 180.000 Mitglieder stark sein sollen. Mit einem Video unter dem Titel "Die MACHTÜBERNAHME" erklärte der aus Israel stammende Künstler Shahak Shapira - in schwarzem Anzug bekleidet - die Aktion. Vor dem Satiriker stehen eine Vodka-Flasche, ein Bild des Kabarettisten Serdar Somuncu sowie eine Mastu-Salbe.

In dem Video übt Shapira Kritik an der Vorgehensweise der AfD in den sozialen Medien. Der 29-jährige Satiriker unterstellt, dass insbesondere Männer zwischen 40 und 50 Jahren, meist noch "nicht so lange im Internet" aktiv, in jene Gruppen eingeladen werden. Später erhalten diese dann mehrere Freundschaftsanfragen und werden in weitere Gruppen aufgenommen, bis die "Timeline irgendwann nur noch aus AfD-Werbung, Fake-News und Hetze" bestehe.

Shapira behauptet weiter, dass die AfD-nahen Facebook-Gruppen von computergesteuerten Bots mit Fake-Profilen gegründet worden seien - administriert von zwei realen Parteimitgliedern. Als gute Nachricht bezeichnete der Satiriker, dass die User künftig "von echten Menschen verarscht" werden.

Aufstieg mit falschen Accounts

Einige "Die PARTEI"-Mitglieder verschafften sich mit falschen Accounts Zutritt zu den Gruppen und stiegen zum Admin auf. Am Sonntag entfernten sie dann die bisherigen Administratoren und stellten die Gruppen von privat auf öffentlich.

Nach der Übernahme wurden alle Gruppen umbenannt und neue Regeln aufgestellt - die Shapira im Video verkündete: "Hetze gegen Muslime ist ab sofort immer gen Mekka auszurichten, außerdem gilt eine Mindest-Flüchtlingsquote von 18 Prozent für diese Gruppe und jede andere Gruppe." Kritik am Gender-Irrsinn müsse künftig immer geschlechtsneutral formuliert werden, heißt es weiter, ehe sich Shapira mit den Worten verabschiedet: "Wer eine Facebook-Gruppe nicht aufrechterhalten kann, wird es mit einem ganzen Land erst recht nicht schaffen."