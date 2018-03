Diesel-Skandal: "Fahrverbote machen Luft kaum besser"

NÜRNBERG - In der Diskussion um die Luftverschmutzung durch den Straßenverkehr gehen zwei Punkte meist unter: Weder der Diesel noch die Stickoxide sind das Hauptproblem. Deutschlands oberster Umweltmediziner Hans Drexler, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin, äußert sich im Interview.

Regelrechte Angst vor dem Diesel wird geschürt. Doch die ist nicht rational begründet – und ein Fahrverbot würde die Hauptprobleme nicht lösen, so der Umweltexperte Hans Drexler. © Stefanie Loos



Stickoxide gelten als Hinweis für mögliche Gesundheitsbelastungen durch den Straßenverkehr. Aber die Grenzwerte sind umstritten: Die Datenbasis ist 15 Jahre alt, damals gab es mehr Schadstoffe in der Luft...

Hans Drexler: Die Stickoxid-Werte gehen seit 30 Jahren kontinuierlich zurück. In den 1990er Jahren waren die Werte wesentlich höher, aber da haben alle nur von Ozon gesprochen. Ozon entsteht dadurch, dass die Kfz Stickoxide ausstoßen. Jetzt kommt plötzlich das Thema Stickoxide auf. Sie sind ein guter Indikator für Verkehrsemissionen – mit der Einschränkung, dass es insbesondere der Diesel-Verkehr ist. Wenn wir diesen verbieten würden, dann würde der Indikator absinken, aber würde auch die Gefährdung sinken? Da spricht vieles dagegen. Was wir erreichen würden, wäre eine Laborkosmetik – unsere Politiker würden sich freuen, dass sie etwas erreicht haben, aber eben nichts an den gesundheitlich relevanten Emissionen.

Zum Beispiel Feinstaub?

Drexler: Genau. Maßnahmen, um den Feinstaub zu vermindern, wären ungleich komplexer als Fahrverbote. Man muss auch wissen, die Stickoxid-Werte sind nur am Rand der Straße so hoch, das fällt nach einigen Metern deutlich ab. Während beim Feinstaub die Werte am Straßenrand auch repräsentativ für das Wohngebiet sind. Ich denke, Feinstaub ist das Problem. Feinstaub und Stickoxid sind aber so eng korreliert, dass kein Epidemiologe sagen kann, welche Gesundheitsprobleme wovon ausgelöst wurden. Also sagt man allgemein, das kommt von der Umweltbelastung. Dann hat man als zweiten Schritt die Toxikologie, die auf Tierversuche und Probanden angewiesen ist. Die empfindlichsten Menschen sind Asthmakranke, und ab 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft reagiert ein Teil der Asthmatiker empfindlich auf Reize wie zum Beispiel Allergene oder Medikamente. Die 200 Mikrogramm sind ein Stundenwert, der ist toxikologisch gut begründet. Der Stickoxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm ist sehr konservativ, da geht man schon sehr auf Nummer sicher.

Deutschlands oberster Umweltmediziner Hans Drexler will über Diesel und Stickoxide aufklären. Er ist Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg. © Foto: Horst Linke



Ist dieser Grenzwert zu niedrig angesetzt?

Drexler: Wissenschaftlich kenne ich keinen Effekt, der unter 200 Mikrogramm ausgelöst wird, und dieser 200er-Wert betrifft nur die empfindliche Gruppe der Asthmatiker. Und auch da nicht jeden, sondern nur so viele, dass man es in der Gruppe statistisch nachweisen kann. Der WHO-Grenzwert von 40 Mikrogramm kommt im Prinzip aus Studien mit Kindern aus Haushalten, in denen mit Gas gekocht wird. Man weiß, dass in Gasflammen viele Stickoxide entstehen, aber es entstehen auch viele andere Stoffe, deshalb ist diese Ableitung wissenschaftlich nicht unumstritten.

Als die Daten erhoben wurden, gab es auch im Straßenverkehr noch ganz andere Belastungen als heute, zum Beispiel durch Schwefeldioxid...

Drexler: Die Schwefelsäure ist ein Reizgas wie Stickoxid, sie kann einen Asthmatiker zu einem Anfall bringen. Das Problem ist weitgehend gelöst, da sind die Werte nachweislich zurückgegangen. Das war im Kraftstoff enthalten, da hat man die schwefelhaltigen Verbindungen herausfiltriert. Das war vor allem motiviert durch den Sauren Regen und das Waldsterben. Als der Grenzwert für Stickoxide von der EU eingeführt wurde, hat sich die öffentliche Meinung kaum um Stickoxide gekümmert. Erst durch die Manipulationen der Automobilindustrie ist die Aufmerksamkeit darauf gelenkt worden. Das war das Blödeste, was die tun konnten. Und den Diesel jetzt einseitig dafür verantwortlich zu machen, finde ich nicht so sinnvoll. Wenn man den Diesel verbietet, muss man damit rechnen, dass mehr CO2 entsteht, das für den Treibhauseffekt verantwortlich ist. Was letztlich auch nicht so gut für uns ist.

Bei der Diskussion um Stickoxid-Werte werden also viele andere Emissionen übersehen. Sollte man eher Feinstaubmessungen zur Grundlage machen?

Drexler: Man hat es an vielen Städten gesehen, dass ein Verkehrsverbot den Feinstaub kaum messbar beeinflusst. Der Feinstaub hat viele Quellen, Hausbrand, Abrieb, Verfrachtungen, natürlicher Staub . . . Verkehr erzeugt auch Feinstaub – und Stickoxide. Wenn man nur diesen Indikator regulieren will, ist es der falsche Ansatz. Mehr Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV) ist richtig. Die Frage ist halt nur, ob nicht ein Tempolimit auf unseren Autobahnen mehr zur Feinstaubreduktion beitragen könnte als ein Fahrverbot in den Innenstädten. Denn 50 Prozent des Feinstaubes in den Städten hat weit entfernte Quellen außerhalb der Stadt. Heizungen und Industrieanlagen im städtischen Bereich machen weitere 25 Prozent aus. Der örtliche Verkehr in der Stadt, inklusive Busse und Lkw, macht also nur die restlichen 25 Prozent aus.

Durch Rußfilter im Diesel sollen inzwischen sogar die Benziner die stärkere Feinstaubquelle sein...

Drexler: Das glaube ich auch. Beim Feinstaub sehen Toxikologen im Tierversuch und beim Menschen Effekte. Stickoxid ist nichts anderes als ein Reizgas, während Feinstaub in den Zellen liegen bleibt und nicht verdaut werden kann. Das ist ein längerfristiges Problem. Deshalb sehen die Toxikologen eigentlich geschlossen den Feinstaub kritischer als Stickoxide. Ob Stickoxide mit frühzeitigen Todesfällen in Verbindung gebracht werden können, ist höchst umstritten. Beim Feinstaub ist es klar.

Was bedeutet hier ein vorzeitiger Tod – sind das eher Tage, Monate oder Jahre, die man in einer anderen Umgebung länger gelebt hätte?

Drexler: Das ist immer ganz schwierig. Man beobachtet, dass in Städten mit richtig hohen Belastungen an Tagen mit ungünstigen Wetterlagen mehr Menschen versterben. Aber der Epidemiologe kennt da nicht die Menschen und die Vorerkrankungen. Die Menschen unterscheiden sich an verschiedenen Wohnorten durch mehr als nur durch die Straßenbelastung: Soziales Umfeld, Body-Mass-Index, Arbeit, Lebensstil. Insbesondere das Rauchen ist ein entscheidender Faktor. Und die Lärmbelastung darf man nicht vergessen, Lärm ist ein Risikofaktor für Schlaganfälle und Herzinfarkte.

