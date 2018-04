Digitalministerin verspricht kostenloses Internet in Behörden

BERLIN - Die neue Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU), verspricht für die nahe Zukunft Gratis-WLAN in allen Bundesbehörden und nachgelagerten Behörden. Sie kündigt einen Kulturwandel an.

In den sozialen Netzwerken ist sie eine der wohl aktivisten Politikerinnen Deutschlands: Dorothee Bär von der CSU. Foto: Kay Nietfeld/dpa



"Die jungen Leute erwarten das doch: Auf dem Amt, im Geschäft, im Restaurant. Als Kind habe ich früher auf einer Berghütte als erstes nach Limo und Pommes gefragt, die Kinder heute fragen zuerst nach WLAN", sagte Bär der Bild am Sonntag.

Zudem will die Digitalministerin bis 2021 dafür sorgen, dass Dienstleistungen wie Autozulassungen und Wohnsitz-Ummeldungen digital möglich sind. "Alle Behörden müssen alle Dienstleistungen auch digital anbieten – rund um die Uhr", so Bär. Das wolle sie in der laufenden Wahlperiode durchsetzen, auch um Wartezeiten zu sparen. Die Behörden müssten dafür aber umdenken: "Jede Verwaltung braucht künftig nicht nur Juristen, sondern auch Programmierer."

