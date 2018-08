"Divers": Das dritte Geschlecht im Geburtenregister kommt

Kabinett brachte am Mittwoch Gesetzesentwurf auf den Weg - vor 1 Stunde

BERLIN - Im Geburtenregister soll es künftig neben dem männlichen und weiblichen Geschlecht auch eine dritte Option geben: "divers". Bundesfamilienministerin Franziska Giffey kündigte eine weitere Reform an.

Die Tür zum Kulturzentrum Tafelhalle in Nürnberg ist schon angepasst, nun soll das dritte Geschlecht auch bald im Geburtenregister seinen Platz finden. © Ngoc Nguyen



Die Tür zum Kulturzentrum Tafelhalle in Nürnberg ist schon angepasst, nun soll das dritte Geschlecht auch bald im Geburtenregister seinen Platz finden. Foto: Ngoc Nguyen



Das Bundeskabinett brachte am Mittwoch in Berlin einen Gesetzentwurf zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben auf den Weg. Demnach bekommen intersexuelle Menschen die Möglichkeit, als Geschlecht "divers" eintragen zu lassen. Bislang gab es lediglich die Möglichkeit, dass Standesbeamten die Geburt ohne eine Geschlechtsangabe eintragen.

Dies wird nach Angaben des Bundesinnenministeriums auch weiterhin möglich sein. Der Entwurf geht auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen Jahr zurück, das im Personenstandsrecht einen Verstoß gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Diskriminierungsverbot feststellte. Die Richter verlangten, dass auch ein "positiver Geschlechtseintrag" ermöglicht werden muss. Der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Günter Krings (CDU), verwies darauf, dass das Gericht dem Gesetzgeber aufgegeben habe, die Vorgaben der Entscheidung bis Ende dieses Jahres umzusetzen. Deshalb sei es notwendig gewesen, es auf einschlägige Regelungen zu beschränken und es nicht mit einer Reform des Transsexuellenrechts zu verknüpfen.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) kündigte an, dass im Herbst auch das Verfahren zur Reform des Transsexuellengesetzes begonnen werden soll. Zwangssachgutachten über die geschlechtliche Identität von Menschen seien "einfach nicht mehr zeitgemäß". Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) erklärte: "Kein Mensch darf wegen seiner sexuellen Identität diskriminiert werden."

In Nürnberg und München sind auch in diesem Jahr wieder etliche Menschen auf die Straße gegangen, um für die Rechte der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender zu demonstrieren:

Bilderstrecke zum Thema Bunt und schrill: Der Christopher Street Day in Nürnberg Noch nie waren so viele Besucher bei einem Christopher Street Day in Nürnberg. Nach Angaben des Veranstalters feierten am Samstag 6500 Menschen auf den Straßen der Frankenmetropole ein buntes Fest und setzten damit ein Zeichen gegen Diskriminierung.



Bilderstrecke zum Thema "Gayfällt mir": Nackte Tatsachen beim CSD in München Der Christopher Street Day hat Tradition, auch in München. Am Wochenende gingen wieder Tausende auf die Straße um für die Rechte der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender zu demonstrieren. Wir haben die Bilder der kunterbunten und splitternackten Fete!



epd/ als