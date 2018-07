Donald Trump: Ein Gipfel mit dem Iran? Aber ja doch!

"Never a dull moment" - Der US-Präsident überrascht mal wieder alle - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Niemals ein langweiliger Moment mit US-Präsident Donald Trump: Sein jüngstes Angebot, sich "ohne Vorbedingungen" mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani zu treffen, ist wieder einmal ein Knaller. Aber so simpel ist die Welt nicht, meint NN-Politikredakteur Georg Escher.

Trump ist immer für Überraschungen gut. Das beweist er wieder einmal mit seiner aktuellen Einladung in das Weiße Haus an den iranischen Präsidenten. © Alexander Zemlianichenko



Trump ist immer für Überraschungen gut. Das beweist er wieder einmal mit seiner aktuellen Einladung in das Weiße Haus an den iranischen Präsidenten. Foto: Alexander Zemlianichenko



Kürzlich gab es einen herrlichen Moment, der trefflich zeigte, wie amerikanische Außenpolitik dieser Tage läuft. Dan Coats, der nationale Geheimdienstdirektor der USA, saß gerade in einem Live-Interview auf der Bühne, als die Eilmeldung hereinbrach, US-Präsident Donald Trump habe per Twitter gerade Kremlchef Wladimir Putin ins Weiße Haus eingeladen. "Können Sie das nochmal sagen?", fragte Coats ungläubig nach. Ihm blieb buchstäblich der Mund offen. "Das wird speziell werden", entfuhr im noch.

Wenn nicht einmal der oberste Chef der US-Geheimdienste solche Dinge erfährt, bevor sein Chef sie in die Welt hinaus tweetet, weiß man, dass in der Schaltzentrale der Weltmacht USA vieles nicht recht geordnet ist. Auch diesmal werden im Weißen Haus wieder einige die Augen gerollt haben, als Trump nach einem Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte eine nächste Bombe hochgehen ließ. Auf eine Frage einer Journalistin hin schlug er spontan ein Treffen mit seinem iranischen Gegenüber Hassan Ruhani vor. "Ohne Vorbedingungen".

Schon auf dem Absprung

Auch das war mit Sicherheit mit niemandem so abgesprochen. Stabschef John Kelly hat es ohnehin aufgegeben, seinen Chef irgendwie zu navigieren. Er wartet erkennbar nur noch auf den geeigneten Zeitpunkt, von Bord zu gehen.

Aber Trump gefällt das. "Ich glaube an Treffen", verkündete der US-Präsident und kam gleich selbst auf die "großartigen" Begegnungen zu sprechen, die er mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un, Kremlchef Wladimir Putin und den G7-Partnern hatte. Nicht alle haben das gleichermaßen positiv in Erinnerung. Aber was soll's? Für Trump sind das alles "Fake News".

Ob es wirklich zu einem Treffen mit Ruhani kommt, ist aus heutiger Sicht noch zweifelhaft. Wie nicht anders zu erwarten, formulierte der iranische Präsident sehr wohl Vorbedingungen: Trump müsse den Ausstieg aus dem Atomabkommen rückgängig machen und die Sanktionen aussetzen. Dann könne man reden. Selbst wenn Ruhani von den Vorbedingungen wieder abrücken würde, bliebe fraglich, ob auch Großajatollah Ali Chamenei dies absegnen würde, der im Iran immer noch das letzte Wort hat.

Reden ist besser als Schießen

Wünschenswert wäre so ein Treffen allemal. Zumindest früher galt der Spruch: So lange geredet wird, wird nicht geschossen. Ob das auch unter Trump so bleiben wird, weiß man nicht so recht. Doch: warum nicht?

Auch die Europäer könnten daran ein Interesse haben. Es ist ja nicht so, dass das Atomabkommen mit dem Iran nur mit den USA abgeschlossen worden wäre. Unterzeichner waren auch die übrigen vier Veto-Mächte im UN-Sicherheitsrat – China, Russland, Frankreich, Großbritannien – sowie Deutschland. Aus ihrer Sicht ist der Vertrag noch intakt. Der Iran hat sich auf Punkt und Komma an die Regeln gehalten. Und alle haben ein Interesse daran, dass das so bleibt. Auch das spricht für ein Treffen.

Was dabei herauskommen könnte, ist allerdings noch völlig offen. Als Trump sich mit Kim Jong Un traf, war der nordkoreanische Führer von "kleiner Raketenmann" plötzlich zu einem ganz anderen geworden. "Großartige Persönlichkeit und sehr smart", lobt Trump. Konkretes wurde bisher nicht vereinbart, und außer dass Nordkorea Gebeine von im Koreakrieg getöteter US-Soldaten übergeben hat, gibt es noch keine Ergebnisse.

Im Fall Iran würde Präsident Ruhani sicher zu hören bekommen, sein Land solle sich nicht weiter in Syrien einmischen. Doch da könnte der Iraner zurückfragen, wo denn der Unterschied zu den USA liege, die dort ebenfalls engagiert sind und Rebellen unterstützen. Diese wie die iranischen Milizen bekämpfen einen gemeinsamen Gegner, den Islamischen Staat (IS). Vielleicht also ist es gar keine schlechte Idee, mal darüber zu reden.

Georg Escher