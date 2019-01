Am 20. Januar 2017 ist es so weit: Donald Trump legt neben Ehefrau Melania, die die Bibel in den Händen hält, den Amtseid als 45. Präsident der Vereinigten Staaten Amerikas ab. Doch schon die Rede, die Trump dann hält, gibt einen Vorgeschmack darauf, dass dieser Präsident anders sein wird als alle Vorgänger. Er zeichnet ein überaus düsteres Bild vom Zustand Amerikas. Trump will zwar die Macht den Bürgern zurückgeben, aber eben nur jenen, die seine Ziele unterstützen. Mit den Verbündeten verspricht er eng zusammenarbeiten, allerdings nur, wenn diese ihn in seinem Ziel unterstützen: "America first!" lautet die Parole. © Andrew Harnik/AP/dpa