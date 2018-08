Drittstärkste Kraft: Grüne machen AfD Konkurrenz

Forsa- und Emnid bestätigen Hochphase der Partei in Umfragewerten - vor 1 Stunde

BERLIN - Lange Zeit mussten sich die Grünen mit Umfragewerten im einstelligen Bereich zufrieden geben. Laut Forsa- und Emnid ist diese Phase jetzt aber vorbei. Die Partei kommt aktuell auf 15 Prozent und macht damit der AfD Konkurrenz. Ein Grund dafür dürfte auch der gemäßigte Vorsitzende Robert Habeck sein.

Die Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck und Annalena Baerbock, stehen für eine neue Generation der Partei. © Bernd von Jutrczenka/dpa



Im wöchentlichen RTL/n-tv Trendbarometer des Meinungsforschungsinstituts Forsa legen die Grünen zwei Punkte zu und kommen nun auf 15 Prozent, wie n-tv berichtet. Damit steht das Bündnis nun mehr als 6 Prozentpunkte über dem Ergebnis bei der Bundestagswahl im September 2017. Forsa-Chef Manfred Güllner sieht vor allem im Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck einen "gemäßigten Parteichef", der gut zu der "neuen Generation pragmatisch orientierter grüner Wähler" passe. "Die Partei wird heute von Vielen in der gesellschaftlichen Mitte für wählbar gehalten", so Güllner gegenüber n-tv. Die Union rutscht laut der Forsa-Umfrage auf 30 Prozent ab. Das ist noch einmal ein Punkt schlechter als in der Vorwoche.

Auch die SPD hat einer Umfrage zufolge leicht in der Wählergunst verloren. Im "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die Bild am Sonntag gaben die Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt auf 17 Prozent ab. Der Abstand zu den Grünen war demnach bei dieser Umfrage noch nie so gering. Die AfD verliert ebenfalls einen Punkt und kommt auf 14 Prozent. CDU/CSU legen einen Punkt zu und kommen auf 31 Prozent, auch die Linke gewinnt einen Punkt und liegt bei 10 Prozent. Unverändert blieb die FDP mit 8 Prozent.

dpa/evo