Duell um SPD-Landesvorsitz? Von Brunn erwägt Kandidatur

Natascha Kohnen über Wettbewerb: "Das ist genau das, was ich will" - vor 26 Minuten

MÜNCHEN - Die Nachfolge von SPD-Chef Florian Pronold wird wohl tatsächlich in einer Urwahl entschieden. Kommende Woche will sich ein zweiter Bewerber neben Generalsekretärin Natascha Kohnen endgültig erklären.

Nach dem Rückzug von SPD-Landeschef Pronold deutet sich ein Duell um dessen Nachfolge an: Neben SPD-Generalsektretärin Natascha Kohnen, erwägt auch der Münchner Landtagsabgeordnete Florian von Brunn eine Kandidatur. © dpa



Nach dem Rückzug von SPD-Landeschef Pronold deutet sich ein Duell um dessen Nachfolge an: Neben SPD-Generalsektretärin Natascha Kohnen, erwägt auch der Münchner Landtagsabgeordnete Florian von Brunn eine Kandidatur. Foto: dpa



Nach dem Rückzug von SPD-Landeschef Florian Pronold deutet sich mindestens ein Duell um dessen Nachfolge an: Nach SPD-Generalsekretärin Natascha Kohnen erwägt auch der Münchner Landtagsabgeordnete Florian von Brunn ernsthaft eine Kandidatur. Endgültig wolle er sich in der kommenden Woche entscheiden, sagte der 48-Jährige am Donnerstag. Er halte sich aber eine Kandidatur offen.

Pronold hatte am vergangenen Freitag überraschend angekündigt, sich auf dem Parteitag im Mai nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. Als seine Wunsch-Nachfolgerin - und als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018 - schlug er Kohnen vor. Diese erklärte daraufhin am Wochenende ihre Kandidatur, schlug aber im Falle mehrerer Bewerber eine Urwahl vor, an der sich alle SPD-Mitglieder beteiligen können. Kandidaten können sich bis Ende Februar melden. Dann soll es noch vor dem Parteitag im Mai die Urwahl geben. Der Sieger soll dann auf dem Parteitag offiziell als neuer Landesvorsitzender bestätigt werden.

"Es ist ein basisdemokratisches Verfahren, wo es nur gut sein kann, wenn es mehrere Bewerber gibt", sagte von Brunn. Zudem dürfe die SPD nicht nur "auf den Schulz-Effekt vertrauen", sagte er mit Blick auf das Umfrage-Plus seit der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz. Es brauche einen Wettbewerb um die besten Rezepte und Ideen, um die bayerische SPD zu stärken - auch deren eigenständiges Profil.

Kohnen: "Ich mag ihn"

"Ich finde, Natascha Kohnen ist eine sehr gute Kandidatin", sagte von Brunn, betonte aber: "Für mich ist es nur wichtig, dass wir auch Alternativen haben. Und ich sehe mich einfach auch als Alternative." Kohnen sagte über ihren voraussichtlichen Gegenkandidaten: "Ich mag ihn." Von Brunn und sie selbst hätten eine große Nähe, was die politische Ausrichtung angehe. Deshalb werde bei den SPD-Mitgliedern wohl auch der Bauch eine große Rolle spielen, wenn es zu einer Entscheidung kommen sollte.Grundsätzlich betonte Kohnen, sie habe ja zum Wettbewerb aufgerufen. "Das ist genau das, was ich will."

SPD-Landtagsfraktionschef Markus Rinderspacher und der Vorsitzende der SPD-Landesgruppe im Bundestag, Martin Burkert, hatten sich am Wochenende hinter Kohnens Kandidatur gestellt. Allerdings gibt es auch Stimmen in der Partei, die einen kompletten personellen Neuanfang fordern - und Kohnen war Pronolds Generalsekretärin.

Von Brunn hat sich in den vergangenen Jahren als Umwelt- und Verbraucherschutzexperte der Landtags-SPD einen Namen gemacht. Er zählt zu den schärfsten Kritikern von Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) wegen des Salmonellen-Skandals rund um die Firma Bayern-Ei.

dpa