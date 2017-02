Dutzende Tote bei Autobombenanschlag in Bagdad

BAGDAD - Bei einem Autobombenanschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Donnerstag mindestens 45 Menschen getötet worden. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich.

Bei einem Anschlag mit einer Autobombe in Bagdad kamen am Donnerstag mindestens 45 Menschen ums Leben. © Reuters



Die irakische Hauptstadt Bagdad ist von einem schweren Anschlag erschüttert worden. Mindestens 45 Menschen wurden nach offiziellen Angaben getötet, 49 verletzt.

Die Bombe sei in einem geparkten Auto explodiert, berichtete der Sprecher einer Sicherheitsbehörde weiter. Die sunnitische Terrormiliz IS reklamierte über ihr Sprachrohr Amak die Tat, die auf Schiiten abgezielt habe, für sich.

Die irakische Hauptstadt war in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel von Anschlägen des IS. Die Extremisten stehen wegen einer Militäroffensive auf ihre Hochburg Mossul im Norden des Landes unter Druck.

Sie versuchen, die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten im Land anzuheizen und die fragile Sicherheitslage im Irak weiter zu destabilisieren.

