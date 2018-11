Ehrenamt statt Arbeitsfrust: Das sollte uns etwas wert sein

Viele wollen weniger arbeiten, um Zeit für Familie oder Ehrenamt zu haben - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Arbeit muss sich lohnen, heißt es ja oft. Doch auch wem 40 Stunden plus x zu viel sind, sollte nicht in die Armutsfalle geraten. Wer mehr Freizeit für Familie oder Ehrenamt möchte, hat finanzielle Entlastung verdient, kommentiert NN-Redakteur Daniel Hertwig

Arbeit © Daniel Karmann/dpa



Arbeit Foto: Daniel Karmann/dpa



Der klassische Acht-Stunden-Tag ist unbeliebt: Etwa jeder zweite Beschäftigte wünscht sich kürzere Arbeitszeiten, zeigt eine neue Behördenstudie. Vier Stunden weniger pro Woche wären für die meisten vorstellbar - selbst wenn dadurch ihr Gehalt sinkt.

Die Gründe sind so individuell wie die Menschen, laut der Untersuchung spielen häufig aber Erschöpfung und angeschlagene Gesundheit eine Rolle. Das ist eine Alarmsignal, das Arbeitgeber und Politik registrieren sollten. Denn Dauerstress kann krank machen. Herzprobleme und Burn-out sind aber nicht nur für jeden einzelnen Betroffenen schlimm, sondern verursachen auch hohe gesellschaftliche Kosten. Ob die durch ein paar Arbeitsstunden mehr ausgeglichen werden können, ist sehr fraglich.

Brückenteilzeit muss auch für kleine Betriebe gelten

Doch auch wer mehr Zeit mit seiner Familie verbringen oder sich neben einem Job, der keine Erfüllung verschafft, ehrenamtlich engagieren möchte, braucht die Möglichkeit, die Erwerbsarbeit erst einmal herunterzufahren. Genauso sollte man aber auch in die Vollzeit zurückkehren dürfen. Die Politik hat in diese Richtung schon etwas unternommen - leider gilt die von der GroKo beschlossene Brückenteilzeit aber nur für Menschen, die in Betrieben mit mindestens 45 Beschäftigten arbeiten. Damit hat sich die Sache für viele schon wieder erledigt.

Wer sich engagiert, soll finanziell entlastet werden

Ein weiteres Problem ist natürlich, dass bei weniger Arbeitsstunden auch weniger Geld auf dem Konto landet. Damit sich Arbeitnehmer, die unterdurchschnittlich verdienen - und davon gibt es sehr viele - das überhaupt leisten können, müssen ihre Gehälter steigen und/oder sie bei Steuern und Abgaben entlastet werden.

Denkbar wäre auch, diejenigen besser zu stellen, die einen Teil der gewonnen Freizeit in ein Ehrenamt investieren, Kinder erziehen oder Angehörige pflegen, zum Beispiel über geringere Beiträge zur Sozialversicherung. Denn auch von solchen "Gratisleistungen" profitieren die gesellschaftlichen Sicherungssysteme - und damit auch die Arbeitgeber, die sie mitfinanzieren.

Daniel Hertwig E-Mail