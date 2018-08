"Eigentümliches Demokratieverständnis" in Teilen Ostdeutschlands

FREIBURG - Die Ausschreitungen in Chemnitz sind nach Ansicht des Freiburger Politologen Ulrich Eith auch auf ein "eigentümliches Demokratieverständnis" in Teilen Ostdeutschlands zurückzuführen.

Politologe Ulrich Eith Foto: Patrick Seeger/dpa



Solch ein Demokratieverständnis habe es auch im Westdeutschland der 50er und 60er Jahre gegeben, sagte Eith von der Albert-Universität Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. "Freie Meinungsäußerung wird in Anspruch genommen, gleichzeitig herrscht ein völliger Mangel an Respekt vor anderen Meinungen – deren Vertreter werden ganz massiv attackiert." Oft werde Demokratie mit einer Art Vollkaskoversicherung verwechselt. "Und schließlich denken manche, wenn sie etwas wollen, dann hat das auch so zu passieren. Ist das nicht der Fall, wird sofort unglaublich rigide und aggressiv vorgegangen."

Das aber widerspreche dem Freiheitsgedanken der Demokratie, in der es darauf ankomme, Mehrheiten zu erringen, um Ergebnisse zu erzielen, sagte Eith, Direktor vom Studienhaus Wiesneck, Institut für politische Bildung. Schuld daran seien nicht zuletzt die etablierten Parteien. "Die CSU beispielsweise ist im Wahlkampf durchs Land gezogen und hat Merkels Flüchtlingspolitik als ungesetzlichen Zustand attackiert." Dabei sei die Partei selbst in der Regierung gewesen. "Auf diese Weise wird der Rechtsstaat diskreditiert – dabei ist dieser ein Grundpfeiler der Demokratie."

