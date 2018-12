Ein drittes Geschlecht für Deutschland: Männlich, Weiblich, "Divers"

BERLIN - Neben "männlich" und "weiblich" ist im Geburtenregister künftig auch die Option "divers" für intersexuelle Menschen möglich. Mit dem Beschluss vom späten Donnerstagabend setzt der Bundestag eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Jahr um. Der Bundesrat billigte die Neuregelung am Freitag ebenfalls.

In Zukunft gibt es drei Möglichkeiten: männlich, weiblich und "divers". Trotz der neuen Regelung gibt es Kritik. © Peter Steffen



In der Turnhalle und im Schwimmbad gibt es Umkleiden für Jungen und für Mädchen. Auch Toiletten sind fast überall klar unterteilt, in Kabinen für Damen und Kabinen für Herren. Und bei den Sicherheitskontrollen im Stadion oder am Flughafen haben die Leute wieder genau diese zwei Möglichkeiten. Alles ganz einfach also? Nein, denn nicht alle Menschen gehören klar zu Frauen oder Männern.

Einige Menschen lassen sich nicht eindeutig zu einem Geschlecht zuordnen. Oder sie wollen das nicht. Dann spricht man von intergeschlechtlich. Die Bundesregierung sagt, dass in Deutschland viele Tausend intergeschlechtliche Menschen leben. Wie viele das genau sind, weiß aber niemand.

"Divers ist ein Sammelbegriff"

Kommt ein Kind auf die Welt, wird das Geschlecht in das sogenannte Geburtenregister eingetragen. Und dort konnte man bisher nur männlich oder weiblich ankreuzen. Oder man hat zunächst gar nichts angegeben. Doch am Freitag hat das Parlament eine dritte Möglichkeit beschlossen. Künftig kann man auch divers ankreuzen. "Divers ist ein Sammelbegriff für Geschlechter, die nicht männlich oder weiblich sind", erklärt der Experte Markus Ulrich.

Die Politiker wollen mit ihrer Entscheidung den intergeschlechtlichen Menschen helfen. Sie meinen: Wer sich nicht eindeutig zu Frauen oder Männern zuordnen lässt, wird nun nicht länger ausgegrenzt. "Immerhin kennt das Gesetz jetzt mehr als nur männlich und weiblich", sagt der Fachmann.

Doch richtig glücklich sind er und andere Experten mit dem Gesetz nicht. Denn es gibt auch Menschen, bei denen der Körper nicht zu ihrem Gefühl passt. Sie sehen zum Beispiel aus wie ein Mann, fühlen sich aber nicht so. Deswegen sollte es für alle Menschen möglich sein, selbst ein Geschlecht zu wählen, wünschen sich die Experten und Betroffene.

