Ein klares Ja: CSU-Fraktion nominiert Söder einstimmig

Neuer Bundesinnenminister Horst Seehofer ist nicht dabei - vor 18 Minuten

MÜNCHEN - Kurz vor seiner Wahl zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten ist Markus Söder von der CSU-Landtagsfraktion einstimmig nominiert worden. Söder erwartet, dass Seehofer heute ein Signal setzt.

In einer offenen Abstimmung haben am Freitag alle 96 anwesenden Abgeordneten für den Franken votiert, verlautete am Rande der Sitzung aus Teilnehmerkreisen.

Fünf Abgeordnete fehlten demnach noch, darunter der zurückgetretene Regierungschef und neue Bundesinnenminister Horst Seehofer, der direkt zur Plenarsitzung kommen will, die um 10 Uhr beginnen soll. Söder sagte nach Angaben aus Teilnehmerkreisen, er bitte um eine Chance, Fleiß, Einsatz und Miteinander. Es sei wichtig, dass Seehofer heute komme, denn dies sei ein Signal des Miteinanders, betonte er.