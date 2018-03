Ein ungleiches Paar: Söders Stellungsspiel mit Seehofer

Schattenmann des Ministerpräsidenten setzte sich in Franken geschickt in Szene - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er ist am Ziel: Markus Söder aus Nürnberg ist Nachfolger von Horst Seehofer als Ministerpräsident. Der fleißige CSU-Politiker feilt schon lange an seiner Karriere, wie auch der Blick ins Bildarchiv der Nürnberger Nachrichten verrät.

Ungleiches Paar, aber oft gemeinsam auf Fotos: Hier auf dem CSU-Parteitag im Dezember 2017 in Nürnberg. © Daniel Karmann/dpa



Es ist gerade zehn Jahre her, aber wohl typisch: Horst Seehofer kommt zur Bescherung in die Cnopf´sche Kinderklinik. Und wer weicht nicht von seiner Seite? Logisch, Markus Söder darf nicht fehlen, wenn der Ministerpräsident in Franken fotografiert wird.

Und so geht das schon lange. Horst und Markus, Markus und Horst - wenngleich Seehofer sich immer wieder gerne mit anderen möglichen Kronprinzen wie Karl-Theodor zu Guttenberg, Joachim Herrmann oder der zeitweiligen Kronprizessin Ilse Aigner ablichten ließ: Wer das Fotoarchiv der Nürnberger Nachrichten durchstreift, entdeckt die Leidenschaft von Söder fürs Stellungsspiel: Im entscheidenden Augenblick ist er im Bild neben, hinter oder auch mal vor Seehofer.

Nicht einmal die Dauerfehde zwischen den beiden Alphatieren der CSU hat dieser Dauerkombination geschadet. Sobald Seehofer fränkischen Boden betrat, war der zwei Zentimter größere Hüne Söder (1,94 Meter) zur Stelle und auf der Linse. Diese Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt. In München beerbt der Nürnberger den Ingolstädter, der sich jetzt erneut auf dem heißen Pflaster in Berlin tummeln wird. Dann wird es wohl weniger Bilder von Markus und Horst, Horst und Markus geben.

