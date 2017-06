Helmut Kohl - Kanzler der Einheit: Der CDU-Politiker hat die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands maßgeblich in die Wege geleitet. 1990 jubelten ihm die Massen zu - hier bei einer Wahlkampfveranstaltung in Erfurt. Der frühere Bundeskanzler starb am Freitag im Alter von 87 Jahren in seiner Geburtsstadt Ludwigshafen. © dpa