Einreise in die USA: George Orwell lässt grüßen

Her mit den Passwörtern: Aktionismus hat noch keinen Terroristen gestoppt - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Erst ein übereilter Einreisestopp für sieben muslimische Länder, und jetzt das: Die USA erwägen, Einreisewillige nach ihren Passwörtern zu sozialen Netzwerken zu fragen, um aufgrund ihres Surfverhaltens im Internet auf deren Gesinnung oder Absichten schließen zu können. Geht's noch? Ein Kommentar von NN-Redakteur Martin Damerow.

Die USA erwägen, Einreisewillige nach ihren Passwörtern zu sozialen Netzwerken zu fragen. © dpa



Die USA erwägen, Einreisewillige nach ihren Passwörtern zu sozialen Netzwerken zu fragen. Foto: dpa



Und wieder eine sensationelle Idee aus dem Weißen Haus: Wer in die USA will, könnte schon bald am Flughafen gefragt werden: "Wie lautet denn ihr Facebook- oder Instagram-Passwort?" Ganz abgesehen davon, dass solch ein Herumgestöbere in der innersten Privatsphäre verfassungsrechtlich äußerst bedenklich ist - was soll das bringen?

Will das US-Heimatschutzministerium nach der Analyse des Surfverhaltens im Internet ernsthaft jemandem die Einreise verbieten, der vor drei Wochen online Rasendünger gekauft hat, dessen Inhaltsstoffe nach Aufbereitung für einen Sprengsatz taugen - der aber eben auch einfach nur zum Rasendüngen verwendet werden kann? Welcher mutmaßliche Terrorist würde vor der Einreise in die USA nicht daran denken, eine Facebookseite mit falschen Angaben und idyllischen Familienfotos anzulegen, um harmlos zu erscheinen? Oder noch einfacher: Er könnte einfach behaupten, er habe gar keinen Facebook-Account. Solche Menschen soll es tatsächlich noch geben.

Ganz klar: Die Maßnahme, die aus George Orwells Gruselkatalog stammen könnte, dem Autor des Romans "1984" mit dem totalen Überwachungsstaat, ist noch weniger als ein zahloser Tiger. Es handelt sich um puren Aktionismus, der von einer kruden Ideologie geleitet ist, nicht von politischer Vernunft. Anstatt die Symptome von Islamismus und der damit verbundenen Anschlagsgefahr (mit überdies absolut untauglichen Mitteln) zu bekämpfen, sollte sich die US-Regierung um die Bekämpfung der Ursachen des Terrors kümmern. Solange in vielen arabischen oder afrikanischen Ländern traumatisierte Jugendliche ohne Chance auf Bildung oder Job heranwachsen, geht den Terroristen der Nachwuchs nicht aus.

An diesem Punkt muss man ansetzen. Das fruchtet freilich nicht von heute auf morgen, ist aber ein Gebot der Vernunft - einer Tugend, die man in Washington schon mal häufiger beobachtet hat als in den letzten zwei Wochen.

Martin Damerow