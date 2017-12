Endlich! Warum das CSU-Geschachere jetzt enden muss

NÜRNBERG - Endlich. Egal ob man Seehofer-, Söder- oder Herrmann-Fan ist, ob man die CSU leiden kann oder sie niemals wählen würde: Dieses Geschachere in der Partei um ihre zukünftige Führung war nur noch quälend anzusehen. Ein Kommentar von Franziska Holzschuh.

Horst Seehofer wird wohl den Weg für einen Nachfolger in der bayerischen Staatskanzlei frei machen, CSU-Chef möchte er aber bleiben. Foto: afp/Christof Stache



Nun, endlich, ist Bewegung in die zermürbende Nachfolge-Diskussion rund um Ministerpräsident und Parteichef Horst Seehofer gekommen.

Da war der angeschlagene, alternde Löwe Seehofer, der trotz eines miserablen Ergebnisses bei der Bundestagswahl lange nicht bereit war, das Feld für einen anderen zu räumen - obwohl es in der Partei rumorte, Mitglieder offen den Aufstand wagten. Der oberpfälzische Bezirkschef und Staatssekretär im Finanzministerium, Albert Füracker, forderte schon kurz nach dem miserablen Abschneiden bei der Bundestagswahl unverhohlen Seehofers Ablösung. Es hatte keine Konsequenzen, Füracker kam mit einer kleinen Rüge davon.

Seehofer gibt Spitzenkandidatur ab, CSU-Vorsitz aber nicht

Das merkte man sich in der CSU, einer Partei, die noch nie davor zurückschreckte, angeschlagene Parteichefs vom Hof zu jagen. Der Nürnberger Markus Söder musste nur zusehen und im Hintergrund das tun, was er, der schon seit Jahren auf die Chefpositionen in der Union blickt, am besten kann: Ein wenig netzwerken, die Diskussion mit Hilfe seiner Getreuen am Laufen halten, und dann abwarten.

Kurzes Aufbäumen

Seehofer kämpfte, er ließ sich vor einer Woche von seinen Anhängern, als er zum Abschied bereit schien, überreden, doch weiterzumachen. Und sei es nur, flüsterten ihm seine Vertrauten ein, um einen Ministerpräsidenten Söder zu verhindern. Es war ein kurzes Aufbäumen. Gebracht hat es kaum etwas.

Stattdessen steht die CSU als eine tief zerstrittene Partei da: Eine, die es nicht schafft, die Reihen zu schließen – auch wenn gerade das für eine neue Regierungsbildung in Berlin dringend nötig wäre. Eine, in der ein geordneter Übergang von einer Generation in die andere unmöglich scheint (das zeigen auch diverse Beispiele aus den vergangenen Jahrzehnten). Eine, in der persönliche Ambitionen mehr zählen als die Zukunft der Partei. Inzwischen krebst die CSU in Umfragen bei für sie früher unmöglich gehaltenen 37 Prozent herum.

Dieser Abstieg lässt sich nicht – wie nach der Bundestagswahl versucht – mit gesellschaftlichen Veränderungen oder einem allgemeinen Unbehagen mit den großen Parteien erklären. Den Niedergang der CSU laut aller aktueller Umfragen ist allein der Spitze und ihrem internen Kleinkrieg zuzuschreiben. Denn die Wähler sind ihn müde: Sie wollen sicherlich Konkurrenz im politischen Geschäft, aber keine Zankereien, bei denen man sich unwillkürlich an Sandkastenstreitigkeiten erinnert fühlt, à la: Wer darf nun mit dem schönsten Förmchen spielen?

Ein erster Schritt

Jetzt ist der erste Schritt zur Befriedung getan: Horst Seehofer gibt Macht ab; zunächst zumindest einen Teil. Doch klar ist: Der 68-Jährige wird nicht mehr allzu lange eine Rolle in der ersten Reihe der CSU spielen. Denn dass Macht schnell erodiert, diese Erfahrung hat Seehofer in den letzten Wochen zur Genüge gemacht.

Nun muss die Partei sich bald wieder zusammenraufen. Denn auch das zeigen die aktuellen Umfragen: Das Gezänk zwischen Seehofer und Söder stärkt die Partei, die die CSU - auch mit einem stark konservativen Profil - aus dem Landtag halten will: Die AfD kommt in Bayern in neuesten Umfragen bereits auf 13 Prozent. Gleichzeitig steigt die Politikverdrossenheit.

Will die CSU im nächsten Jahr bei der Landtagswahl eine kleine Chance auf ein für sie ordentliches Ergebnis bewahren, muss sie zügig alle Personaldebatten klären und zur echten Politik übergehen. Das sei Markus Söder, Joachim Herrmann und allen anderen, die um Macht kämpfen, ins Stammbuch geschrieben.

Franziska Holzschuh