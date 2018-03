Erlöst und befreit: Warum Ostern für Gelassenheit steht

Wenn Glauben wirklich frei macht, dann auch zum Aushalten der Freiheit anderer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ostern mit seiner befreienden Botschaft ist ein Fest der Freude, des Lachens und der Gelassenheit. Eben diese Gelassenheit, kommentiert NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz, sollte auch gegenüber denjenigen gelten, die nicht an die Geschichte von der Auferstehung glauben.

Wenn Glauben wirklich frei macht, dann auch zum Aushalten der Freiheit anderer. © Christian Charisius/dpa



Wenn Glauben wirklich frei macht, dann auch zum Aushalten der Freiheit anderer. Foto: Christian Charisius/dpa



Derzeit diskutieren sich manche die Köpfe heiß über unsere christlichen Wurzeln. Da entdecken Bürger, dass der Schoko-Osterhase auf dem Kassenzettel "Traditionshase" heißt - und empören sich. "Unsere Großmärkte helfen fleißig mit, dass Deutschland sich abschafft!", wettert etwa Erika Steinbach, früher CDU, nun der AfD zugewandt.

Moment mal: Der "Gold-Hase" heißt seit 1952 so, der "Traditionshase" steht seit 1992 im Sortiment. Es grassiert also eine grundlose Aufgeregtheit - eine lächerliche. Umso mehr, als es bei Ostern keineswegs um den Hasen oder das Osterei geht. Diese Bräuche sind relativ neu. Sie machen dieses sonst so sperrige Fest kuschelig und familien- wie konsumtauglich.

Unfassbares Geschehen

Denn Ostern, damit kann man sich eigentlich erst mal nur schwertun. Ganz knapp fasst das Glaubensbekenntnis zusammen: "Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten", heißt es da über Jesus.

Und das ist doch eigentlich unfassbar. Auch etliche Christen hadern mit dieser Geschichte von der Auferstehung, sehen sie eher als Gleichnis denn als reales Geschehen. Zweifel sind erlaubt, sie gehören zu einem lebendigen Glauben. Wer ohne Zweifel ist, neigt zu jenem oft auch religiösen Fundamentalismus, der momentan nicht für jenen Frieden sorgt, den Religionen predigen, sondern für Gewalt und Terror.

Klarer ist die Botschaft, die ausgeht von dem Geschehen zwischen Karfreitag und Ostern: Da ist einer als Sohn Gottes gestorben, um die Not und Last der Welt aufzuheben, sie quasi mitzunehmen, um die Menschen zu befreien. Und die Auferstehung ist das Bild für die Überwindung des Todes durch das Leben.

Bedingungslos akzeptiert

Für Nicht-Gläubige ist das schwerer Stoff. Aber auch sie müssten etwas anfangen können mit einem wesentlichen Kern des Glaubens: Christen fühlen sich bedingungslos angenommen, sie müssen sich nicht beweisen, sie werden akzeptiert - so, wie sie sind. Das ist eine durchaus befreiende Botschaft - eine Gegenansage auch zur grassierenden Selbstoptimierung in unserer Fitness- und Hochleistungswelt.

Der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch fasste dieses Lebensgefühl wunderbar in Worte, in einem modernen Psalm: "Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit.

Was macht, dass ich so fröhlich bin im meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. Was macht dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt wohl über alle Welt."

Lachen über alle Welt: Dieses Lachen befreit. Lange gab es den Brauch des Osterlachens: Nach dem Karfreitag erzählten Pfarrer an Ostern in den Kirchen oft derbe Witze, um die Gemeinde zum Lachen zu bringen. Lachen an einem Fest der Freude.

Gegen den heiligen Ernst

Dabei tat sich die Kirche mit Lachen lange schwer. Umberto Eco erzählt im "Namen der Rose" vom Bibliothekar Jorge, der mordet, um zu verhindern, dass ein Werk von Aristoteles verbreitet wird, in dem Lachen gelobt wird. Das Lachen aber löse die Angst, es befreie - und das sei schlecht für eine Religion, die gehorsame Gläubige brauche. Fundamentalisten jeder Art lachen nicht, sie betreiben ihre Sache mit heiligem und oft blutigem Ernst.

Ostern mit seiner befreienden Botschaft ist ein Fest, das Grund bietet zur Freude. Zum Lachen. Und zur Gelassenheit. Mögen manche einen "Heidenspaß" daran haben, auch (oder erst recht) am Karfreitag zu tanzen: Lasst sie - wenn Glauben wirklich frei macht, dann auch zum Aushalten der Freiheit anderer.

Alexander Jungkunz E-Mail