2017 Bundestagswahl Erster Angriff: Fränkischer CSU-Verband will Seehofer-Sturz

Großhabersdorfer Ableger der Partei fordert Rücktritt des Ministerpräsidenten - vor 33 Minuten

FÜRTH - An der CSU-Basis bricht sich nach dem Debakel bei der Bundestagswahl Ärger über Parteichef Horst Seehofer Bahn. Ein fränkischer Verband ledert los - und macht auch Guttenbergs Rückkehr für das schlechte Abschneiden verantwortlich.

"Wer mich persönlich angreifen will, der soll es tun", sagte Seehofer unmittelbar nach dem Wahl-Debakel. © Sven Hoppe/dpa



Der mittelfränkische CSU-Ortsverband Großhabersdorf aus dem Landkreis Fürth forderte am Montag Seehofers Rücktritt. "Horst Seehofer hat als Parteivorsitzender das historisch katastrophale Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl persönlich zu verantworten", kritisierten die Ortsvorstände in einer Erklärung am Montag.

Karte: Das sind die Ergebnisse aus den Wahlkreisen

Der Vorsitzende Thomas Zehmeister und seine Vorstandskollegen werfen Seehofer einen "Schlingerkurs" im Verhältnis zu Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor und halten die Reaktivierung von Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg im Wahlkampf für einen Fehler. Guttenbergs Auftritte hätten Innenminister Joachim Herrmann als Spitzenkandidat und die Sicherheitspolitik als Markenkern der CSU in den Hintergrund gedrängt.

Weitere Kritikpunkte: Der Parteivorsitzende habe sich durch undurchsetzbare Forderungen und Drohungen bis hin zur Aufkündigung der Koalition unglaubwürdig gemacht. Ein "dermaßen schwacher Parteivorsitzender" könne die CSU-Kernforderungen in Berlin kaum durchsetzen.

dpa, tl