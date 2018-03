Erstmals seit sieben Jahren weniger Unfälle in Nürnberg

NÜRNBERG - Der Straßenverkehr in Nürnberg ist das erste Mal seit sieben Jahren wieder sicherer geworden. Das hat eine Auswertung des Verkehrsplanungsamtes ergeben. Doch die Bilanz wird getrübt.

Nach einer Verfolgungsjagd verunglückte im Oktober dieser Wagen schwer. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Foto: ToMa



Im vergangenen Jahr hat es in Nürnberg insgesamt 6560 Unfälle mit Personen- oder größerem Sachschaden gegeben. Bei den Unfällen mit Personenschaden ist damit ein Rückgang um 7,5 Prozent und bei der Zahl der Verletzten ein Rückgang von sieben Prozent zu verzeichnen. Insgesamt wurden 263 Personen schwer und 2454 leicht verletzt. Diese Zahlen hat das Verkehrsplanungsamt der Stadt aus Zahlen des Polizeipräsidiums Mittelfranken ermittelt.

Und dennoch wird die Bilanz getrübt. Starben im Jahr 2016 noch acht Menschen auf Nürnbergs Straßen, waren es im vergangenen Jahr neun. Fünf der neun getöteten Verkehrsteilnehmer - und damit über 50 Prozent - waren zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Vier der neun Getöteten waren Senioren.

Baureferent Daniel Ulrich zeigt sich trotzdem erleichtert - zumal die Unfallzahlen trotz des höheren Verkehrsaufkommens gesunken sind. Was ihn besonders freut: Die Nürnberger steigen vermehrt auf das Fahrrad um. Zählungen an den Pegnitzbrücken haben im vergangenen Jahr ein Plus von 4,3 Prozent ergeben.

Ebenfalls positiv: Die Unfallzahlen an Unfallhäufungsstellen sinken deutlich. Krachte es an solchen Stellen vor 15 Jahren noch mehr als 20 Mal im Jahr, so sind die Zahlen mittlerweile auf unter 20 gesunken. An der Anschlussstelle Schweinau/Schweinauer Hauptstraße/Ludwig-Scholz-Brücke gab es im vergangenen Jahr 19 Unfälle, im Bereich Frankenschnellweg/Landgrabenstraße/An den Rampen waren es 15 Unfälle. An der Fürther Straße/Höfener Straße und an der Ludwig-Quellen-Straße gab es 14 Unfälle. Die Stadt will die Bereiche weiter im Fokus behalten.

