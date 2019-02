Europa: Herrmann fordert Registrierung aller Ein- und Ausreisen

Die Regelung soll nach Hermanns Vorstellungen nicht nur Asylsuchende betreffen - vor 1 Stunde

BERLIN - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will sich beim CDU-"Werkstattgespräch" zur Migration am Sonntag und Montag für ein europäisches Ein- und Ausreiseregister nach US-Vorbild einsetzen: "Wir brauchen eine klare Kontrolle darüber, wer in die Europäische Union einreist".

Das sagte der CSU-Politiker der Düsseldorfer Rheinischen Post. Die USA hätten nach den Anschlägen von 2001 ein umfassendes Registrierungssystem für alle Ein- und Ausreisen geschaffen. Die Registrierung soll nach Hermanns Vorstellungen nicht nur Asylsuchende betreffen, sondern jeden, der mit einem Touristenvisum einreist. "Von dem weiß heute kein Mensch, ob der nach drei Monaten auch irgendwo wieder ausreist oder wo er sich gerade aufhält". Das sei "schon aus Sicherheitsgründen unerträglich" und müsse konsequent geändert werden.

An diesem Sonntag und Montag will die CDU-Spitze bei einem "Werkstattgespräch" eine Bilanz der Flüchtlingspolitik seit 2015 ziehen und Vorschläge für die Zukunft erarbeiten.

dpa