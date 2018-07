Ex-Verfassungsrichter: Zurückweisungen an Grenzen legal

Hans-Jürgen Papier: Asylbewerber können sich nicht "Wunschland aussuchen" - vor 42 Minuten

BERLIN - Der frühere Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier hält eine Zurückweisung von Migranten an den deutschen Landgrenzen für rechtmäßig und auch geboten.

Grenzkontrollen sollen so organisiert werden, dass sich Asylbewerber noch im Nachbarland befänden, wenn sie Schutz beantragten. © Armin Weigel/dpa



Grenzkontrollen sollen so organisiert werden, dass sich Asylbewerber noch im Nachbarland befänden, wenn sie Schutz beantragten. Foto: Armin Weigel/dpa



In einem Gutachten für die FDP-Bundestagsfraktion erklärt er, dass es nach EU-Recht und deutschem Recht auch nicht erforderlich sei, einen Asylbewerber nach Deutschland hineinzulassen, damit geprüft werden könne, ob tatsächlich ein anderer EU-Staat für sein Asylverfahren zuständig sei. Nach den Dublin-Regeln der EU ist das Erstankunftsland dafür grundsätzlich zuständig. Papier hatte sich auch früher schon entsprechend geäußert.

Das "tragende Regelungsprinzip des EU-Asylrechts" sei es, dass ein Asylbewerber "sich eben das Zielland für seinen Schutz in der EU nicht selbst und frei aussuchen und einen Aufenthalt in seinem "Wunschland" erwirken" könne, schreibt Papier in der 14-seitigen Stellungnahme, die der Rheinischen Post und auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Eine solche Lage würde aber jedenfalls faktisch vielfach eintreten, wenn Asylbewerber unter Berufung auf ein Asylgesuch in jedem Mitgliedstaat nach eigner Wahl und Prioritätensetzung eine Antragsprüfung und damit eine Einreise und ein (vorläufiges) Aufenthaltsrecht durchsetzen könnten."

Noch im Nachbarland

Rechtlich habe ein Asylbewerber Deutschland auch noch nicht betreten, wenn ihm an der Grenzübergangsstelle die Einreise verweigert werde, erklärte Papier. Grenzkontrollen könnten dabei auch so organisiert werden, dass sich Asylbewerber noch im Nachbarland befänden, wenn sie Schutz beantragten.

Für die FDP sei damit klar, dass "Zurückweisungen an deutschen Grenzen zulässig sind", sagte Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann der Zeitung. Für die Zeit bis zu einem funktionierenden europäischen Asylsystem brauche es "das deutliche Signal, dass Deutschland illegaler Migration einen Riegel vorschiebt".

dpa