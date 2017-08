Explosion nahe US-Botschaft in Kabul

Afghanische Hauptstadt von heftiger Detonation erschüttert - vor 48 Minuten

KABUL - In der afghanischen Hauptstadt Kabul war am Dienstagmorgen eine laute Explosion zu hören. Der Sender Tolo TV berichtete, nach ersten Erkenntnissen habe sich die Detonation am belebten Massud-Platz ereignet.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich nahe der US-Botschaft und des Nato-Hauptquartiers eine Explosion ereignet. Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor mit Soldaten - hier US-Marines in der Provinz Helmand - in Afghanistan vertreten. © Massoud Hossaini/AP/dpa



In der Nähe liegen auch die US-Botschaft und das Nato-Hauptquartier.

Zur Art der Detonation oder zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Informationen. US-Präsident Donald Trump hatte vor einer Woche die neue Afghanistan-Strategie seiner Regierung vorgestellt, die ein verstärktes militärisches Engagement vorsieht. Ein Ziel sei, die radikalislamischen Taliban daran zu hindern, Afghanistan wieder zu übernehmen, sagte Trump.

