Facebook aktiv gestalten - nicht einfach nur abmelden

Warum man das sinkende Schiff (noch) nicht verlassen sollte - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Es ist vieles schlecht an Facebook. Es ist voller Verbohrtheit, Unwahrheiten und Hass. Aber es ist vor allem eines: Nützlich. Ein Kommentar von NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz.

Facebook steht nach dem Datenskandal um und die britische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica (CA) wieder einmal unter Beschuss. © afp



Facebook steht nach dem Datenskandal um und die britische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica (CA) wieder einmal unter Beschuss. Foto: afp



Jetzt mal zugespitzt gefragt: War eigentlich wirklich jemand ernsthaft überrascht, als nun bekanntwurde, dass Facebook Daten weitergibt? Das hat ungefähr den gleichen Erkenntniswert wie die Nachricht, dass ein Metzger doch tatsächlich Fleisch verarbeitet: nahe null.

Natürlich bräuchte es da endlich strengere Regeln. Mag sein, dass da nun ein Prozess in Gange kommt, der Facebook und die anderen Internet- Riesen dazu zwingt (oder auch freiwillig dazu bewegt, wegen des Image- und auch des wirtschaftlichen Schadens), sich selbst Grenzen zu setzen. Aber das wird noch dauern. So lange wird Facebook, wird Google, wird Amazon etc. weiter Daten sammeln. Exzessiver als andere. Und wir Nutzer, die nichts zahlen für deren Dienste — wir sind deren Produkt, weil sie mit unseren Daten Milliarden verdienen.

Kein Spiegel der Gesellschaft, aber dennoch aufschlussreich

Warum bleibe ich dennoch auf Facebook? Ich nutze das Netzwerk erst seit knapp einem Jahr. Aber ich finde es, auch und gerade dienstlich, sehr aufschlussreich: Was da alles an Verbohrtheit und Hass, an Verschwörungstheorien und Halboder Unwahrheiten im Netz kursiert, das wird einem auf Facebook besonders deutlich. Das ist kein repräsentativer Spiegel der Gesellschaft, zum Glück — weil all die Trolle und Wutbürger weit überproportional aktiv sind in den sogenannten sozialen Netzwerken, die sich zu oft asozial präsentieren. Aber es sagt doch viel aus über Stimmungen im Lande, was da alles gepostet und geteilt wird.

Bilderstrecke zum Thema Blauer Riese Facebook: Geschichte und Meilensteine Facebook ist eines der erfolgreichsten und zugleich umstrittensten Unternehmen der vergangenen Jahre. Unsere Bildergalerie blickt auf die Meilensteine, aber auch Hürden des Sozialen Netzwerks zurück.



Facebook benötigt inhaltliche Moderation - durch die Nutzer

Wir Journalisten können — und ich finde: müssen — auch dort gegenhalten. Position beziehen, wenn Unsinn behauptet wird. Und wir können Facebook (oder Twitter etc.) nutzen, um unsere Angebote weiter zu verbreiten: Als gedruckte Zeitung sind wir weitestgehend beschränkt auf unser Verbreitungsgebiet, online gibt es diese Grenzen nicht. Etliche Nutzer kommen so erstmals mit unseren Inhalten in Kontakt — und mit denen wollen wir ja möglichst viele erreichen. Ich nutze Facebook überwiegend dienstlich, zum Verbreiten von Artikeln oder für Hinweise auf unsere Veranstaltungen. Und habe über das Netzwerk auch durchaus spannende Kontakte geschlossen, werde auf Texte aufmerksam, die ich sonst wohl nicht registriert hätte.Soll ich aussteigen? Momentan sehe ich dafür keinen Anlass. Und bin dazu auch — klassische Journalisteneigenschaft — viel zu neugierig, weil mich interessiert, was die Facebook-Freunde (tatsächliche und rein virtuelle) so posten.

Ich habe großen Respekt vor dem Schritt des Kollegen Georg Escher, der Facebook verlassen hat. Er ist da konsequenter als ich. Und er wird einen Zeitdieb los: Facebook frisst unheimlich viele, zu viele Minuten am Tag, es hat in der Tat einen Suchtfaktor, und es ist (oder wäre) gut, da mal zu pausieren.Aber so weit (oder so fertig mit Facebook) bin ich nicht. Noch nicht? Kommt auch darauf an, wie sich das Netzwerk in der Krise nun (weiter)entwickelt.

Alexander Jungkunz E-Mail