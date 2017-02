Fall Yücel: Reporter kann ein Diktator nicht brauchen

NÜRNBERG - Ein Haftrichter steckt den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel wegen "Propaganda für eine terroristische Vereinigung" in U-Haft. Die kann mehrere Jahre dauern. So skandalös und absurd das auch ist - verwunderlich ist das kaum. So macht man das eben in Diktaturen. Ein Kommentar von NN-Redakteur Martin Damerow.

Ein Demonstrationsteilnehmer hält ein Schild «#Korso4Deniz #FreeDeniz» nach oben. Dem in der Türkei inhaftierten "Welt"-Journalisten Deniz Yücel werden Terrorpropaganda, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Datenmissbrauch vorgeworfen. © dpa



Deniz Yücel soll also mundtot gemacht werden, genau wie schon viele hundert seiner Kollegen vor ihm. Die Türkei galoppiert mit Riesenschritten auf einen totalitären Staat zu - da ist die Verhaftung eines Reporters nur eines von vielen Indizien.

Das ist nur konsequent: Wenn man einen Blick ins "Lehrbuch für Diktatoren" wirft, so ist dort eines der ersten Kapitel den Medien gewidmet. Kritische Stimmen kann ein Despot nicht brauchen, deswegen werden sie am besten gleichgeschaltet und die Protagonisten einer freien Presse "entsorgt" - sei es über Berufsverbote (die harmlose Variante) oder über Einschüchterung, Verhaftung und Inhaftierung (in der Türkei inzwischen gang und gäbe). Die staatliche Zensur kümmert sich um das, was noch übrig bleibt.

Das lässt sich mittlerweile mit Zahlen belegen: Seit dem im Juli 2016 verhängten Ausnahmezustand wurden in der Türkei mehr als 170 Medien geschlossen. Laut Menschenrechtlern stiegt die Zahl der inhaftieren Journalisten von 31 Anfang 2016 auf mittlerweile mehr als 130.

Deniz Yücel ist nun einer von ihnen. Schuld daran sind seine Artikel über eine Hacker-Attacke auf das E-Mail-Konto des türkischen Energieministers – der zufällig gleichzeitig der Schwiegersohn von Präsident Erdogan ist. Außerdem hat er es gewagt, mit kurdischen Politikern und Aktivisten zu sprechen - eine Todsünde in den Augen Ankaras. Unabhängige Berichte über den fragwürdigen Feldzug gegen die Kurden will dort niemand lesen.

Was besonders ins Auge fällt: Yücel saß bereits in seiner Zelle und wartete auf die Anklage, als der türkische Ministerpräsident Yildirim in Oberhausen vor seinen Landsleuten für den politischen Generalumbau der Türkei in ein Präsidialsystem warb. Trotz massiver Kritik an der Veranstaltung durfte Yildirim dort auftraten, weil er sich auf die hierzulande geltende Meinungsfreiheit berufen und verlassen kann. Das ist geradezu grotesk, wenn man sieht, dass seine Regierung genau jenes Grundrecht gerade abschaffen will.

Martin Damerow

