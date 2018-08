Familienzusammenführung in Korea geglückt

Erste Runde des Familientreffens zwischen Süd- und Nordkoreanern ging zu Ende - vor 33 Minuten

SEOUL - Zum ersten Mal seit fast sieben Jahrzehnten haben sich in Nordkorea Verwandte getroffen, die im Koreakrieg voneinander getrennt worden waren. Unter den Glücklichen war auch eine 92-jährige Südkoreanerin und ihr heute 71-jähriger Sohn, den sie zuletzt als Kind gesehen hatte.

Die Nordkoreanerinnen Ko Jung Hi (77, l) und Ri Kyong Sun, 53, winken ihren südkoreanischen Verwandten zum Abschied, nach dem Familientreffen im Diamond Mountain Resort in Nordkorea, nach. © dpa



Eine erste Runde von Familientreffen zwischen Südkoreanern und ihren Angehörigen im abgeschotteten Nordkorea ist nach drei Tagen zu Ende gegangen.

Die seit über 65 Jahren getrennt lebenden Familienmitglieder trafen sich von Montag bis Mittwoch in einem nordkoreanischen Feriengebiet am Berg Kumgang. Etwa 280 Menschen hatten an dieser ersten Familienzusammenführung seit Oktober 2015 teilgenommen. Insgesamt hatten sie zwölf Stunden lang Zeit, ihre Verwandten wiederzusehen.

Lotterie entschied die Glücklichen

In einem Ferienhotel saßen sich 89 südkoreanische Senioren und rund 180 nordkoreanische Verwandte gegenüber. Die meisten sind weit über 80 Jahre alt, ausgewählt wurden sie aus 57.000 Bewerbern per Zufallslotterie. Zur Freude blieb ihnen allerdings nicht allzu viel Zeit, ehe sie in ihre Wohnorte zurück mussten. Es sind die ersten koreanischen Familienzusammenführungen seit mehr als drei Jahren.

Eine zweite Runde der Familienzusammenführungen ist von Freitag bis Sonntag angesetzt, bei der 83 ausgewählte Nordkoreaner rund 300 Verwandte aus Südkorea wiedersehen werden. Seit dem Koreakrieg (1950 bis 1953) entzweit die beiden Nachbarstaaten eine verminte entmilitarisierte Zone. Rund 700.000 Koreaner sollen während der Wirren des Krieges gen Süden geflohen sein.

Das abgeschottete Nordkorea wird totalitär geführt. Es gilt als einer der am schwersten zugänglichen Staaten. Südkorea ist dem westlichen Beispiel gefolgt und wird demokratisch regiert. Die getrennt in Nord- und Südkorea lebenden Familien haben de facto keine Möglichkeiten zum Kontakt.

dpa