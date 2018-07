Fast fix: Erlanger Universität zieht in den "Himbeerpalast"

ERLANGEN - Am Dienstag will das Kabinett bei einer Sitzung in Nürnberg den Ankauf des "Himbeerpalastes" in Erlangen beschließen. Der Sitz der Siemens-Hauptverwaltung soll künftig die Universität Erlangen-Nürnberg beheimaten.

Lange wurde gerungen, jetzt steht die neue Nutzung für den Erlanger "Himbeerpalast" quasi fest. Foto: Ralf Rödel



Über 6000 Gäste schwangen beim Schlossgartenfest der Universität Erlangen-Nürnberg bis in tief in die Nacht das Tanzbein. Zudem sorgte ein Ehrengast für Festlaune: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte Weichenstellungen seines Kabinetts für die Zukunft der Universität an.

"Wir haben lange genug verhandelt. Jetzt müssen wir endlich mal einen Satz nach vorne machen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit Blick auf den Um- und Ausbau der Uni Erlangen-Nürnberg. Deshalb will der Freistaat nun das Siemens-Gebäude mit der markanten Farbe am Rande des Erlanger Zentrums kaufen, um darin ab 2023 die Geisteswissenschaften zu bündeln.

Zugleich soll in den kommenden fünf bis sieben Jahren eine eigenständige Uni in Nürnberg auf den Weg gebracht werden. Über den Stand soll vor dem Kabinett der Leiter der Aufbaukommission, Prof. Wolfgang Herrmann von der Technischen Universität München, sprechen. Das Konzept, das nationale und internationale Wissenschaftler derzeit erarbeiten, wird allerdings nicht vor Herbst vorliegen, teilte ein Mitarbeiter Herrmanns auf Nachfrage mit.

