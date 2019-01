FDP wirft Finanzminister Scholz Trickserei vor

"Kniff mit dem Schattenhaushalt der Asylrücklage" - vor 11 Minuten

BERLIN - Die FDP wirft Finanzminister Olaf Scholz (SPD) Trickserei beim Bundeshaushalt vor. "Der jetzt verkündete Überschuss sind in 2018 nicht benötigte Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger", sagte der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Otto Fricke.

"Dass Scholz diese 2019 überhaupt ausgeben kann, verdankt er seinem Kniff mit dem Schattenhaushalt der Asylrücklage." Diese sei im Haushaltsrecht eigentlich gar nicht vorgesehen.

Laut Bundesfinanzministerium hat der Bundeshaushalt im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen einen Überschuss von 11,2 Milliarden Euro erzielt. Das Geld soll erneut in die Rücklage zur Bewältigung des Flüchtlingszuzugs fließen. Für die kommenden Jahre ist das Geld zur Umsetzung von im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbarter Maßnahmen vorgesehen.

Bilderstrecke zum Thema

Willy Brandt, Franz Josef Strauß oder Angela Merkel hautnah: Nürnberg und die Region haben schon etliche spannende Wahlkämpfe erlebt, ob am Hauptmarkt in Nürnberg, am Rathausplatz in Erlangen oder auf der Schnepfenreuther Kirchweih. Die Liste der Promis, die in Nürnberg vorbeigeschaut haben, ist lang.