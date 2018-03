Felbinger: Im Betrugsprozess wird das Urteil erwartet

MÜNCHEN - Über Jahre hat der Landtagsabgeordnete Günther Felbinger bei seiner Buchführung getrickst und das bayerische Parlament um Zehntausende Euro betrogen. Das gab er vor Gericht schon zu. Nun soll das Urteil fallen.

Der wegen Betrugs angeklagte Landtagsabgeordnete Günther Felbinger (ehemals Freie Wähler, jetzt parteilos, l) steht im Gerichtssaal vom Landgericht neben seinem Rechtsanwalt Martin Reymann-Brauer. Die Staatsanwaltschaft wirft Felbinger vor, mit fingierten Werkverträgen seine Mitarbeiterpauschale missbraucht zu haben. Foto: Matthias Balk/dpa



Im Betrugsprozess gegen den parteilosen Landtagsabgeordneten Günther Felbinger (vormals Freie Wähler) wird am Donnerstag vor dem Münchner Landgericht das Urteil erwartet. Dem 55-Jährigen wird vorgeworfen, mittels Scheinverträgen seine Mitarbeiterpauschale missbraucht und den Landtag um knapp 56.000 Euro betrogen zu haben. Die Anklage hatte am Montag eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren gefordert.

Außerdem regte der Staatsanwalt eine Geldauflage in Höhe von 50.000 Euro an. Die Verteidigung plädierte für eine Haftstrafe unter einem Jahr auf Bewährung. Zu Prozessbeginn hatte der unterfränkische Abgeordnete zugegeben, dass er zwischen 2009 und 2015 Arbeits- und Werkverträge geschlossen habe, für die keine Leistungen erbracht wurden. Er gestand etwa, einen Vermieter seiner Geschäftsräume zum Schein als Mitarbeiter eingestellt zu haben, um das Geld für die Miete als Erstattung vom Parlament zurückzubekommen. Er bedauere sein Verhalten.

Als Motiv gab er an, dass ihm als Vertreter eines ländlichen Wahlkreises höhere Kosten und mehr Reisezeit entstanden seien, als bei Abgeordneten von städtisch geprägten Regionen üblich. Das Geld sei ausschließlich in die politische Arbeit geflossen, er habe nichts privat verwendet. In der Anklageschrift ist dagegen von einer dauerhaften Einnahmequelle die Rede. Felbinger ist wegen gewerbsmäßigen Betrugs in fünf Fällen angeklagt.

Fall kommt durch anonyme Strafanzeige ins Rollen

Laut Staatsanwaltschaft kam der Fall durch eine anonyme Strafanzeige aus dem Oktober 2015 ans Licht. Im Monat darauf zahlte Felbinger demnach mehr als 60.000 Euro an den Landtag zurück, um den Schaden auszugleichen. Im Januar dieses Jahres trat er bei den Freien Wählern aus. Die Landtagsfraktion hatte Felbinger bereits verlassen, er sitzt aber nach wie vor als fraktionsloser Abgeordneter im Maximilianeum. Eine Vorstrafe Felbingers würde dem Landtag zufolge weder zu einem Mandatsverlust, noch zum Verlust seiner Altersentschädigung führen.

Beides sei an einen Verlust der Wählbarkeit geknöpft – diese gehe aber nur bei Verurteilungen zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen eines Verbrechens verloren, sagte ein Sprecher. Im Fall Felbinger sei juristisch von einem Vergehen die Rede. Die sogenannte Abgeordnetenentschädigung betrage derzeit rund 8000 Euro im Monat. Sie sei an eine Abgeordnetentätigkeit von zehn Jahren gebunden und werde ab dem 67. Lebensjahr ausgezahlt.

