Feuer im Hinterhof von Sahra Wagenknechts Büro

Düsseldorf: Palette mit Wahlplakaten der Linken ging in Flammen auf - vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Die Feuerwehr hat im Hinterhof des Büros der Linkspartei in Düsseldorf einen Brand gelöscht. Nach Angaben der Polizei ging dort eine Palette mit Wahlplakaten in Flammen auf, ein daneben stehendes Auto sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im Düsseldorfer Parteibüro der Linken brach ein Feuer aus, bei dem auch ein Lieferwagen zerstört wurde. © dpa



Im Vorderhaus befinden sich nach Angaben der Partei das Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht sowie das Kreisbüro und ein linkes Zentrum. Die Linke berichtete, 3000 Wahlplakate hätten gebrannt, ein Kleinbus sei ausgebrannt. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Zur Brandursache konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Man ermittele in alle Richtungen, sagte ein Sprecher. „Da es sich um ein Parteibüro handelt, ist natürlich auch der Staatsschutz beteiligt.“ Das sei aber Standard. Zeitgleich zu der mutmaßlichen Brandstiftung ging in Hannover der Parteitag der Linken über die Bühne.

dpa