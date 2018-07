Fixierung von psychisch Kranken: Ein vernünftiges Urteil

NÜRNBERG - Das Bundesverfassungsgericht hat ein vernünftiges Urteil zur Fixierung von psychisch Kranken gefällt: Es ist praktikabel und setzt gleichzeitig Hürden, die Missbrauch verhindern. Das ist gut für die betroffenen Patienten - und auch für die Ärzte, die gerade in Bayern bisher im rechtsfreien Raum agierten, meint NN-Politikredakteurin Sarah Benecke.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Fixierung von psychisch Kranken eng begrenzt. © Uli Deck (dpa)



Was soll ein Arzt tun, wenn ein psychisch Kranker in Handschellen in die geschlossene Klinik kommt, womöglich vollgepumpt mit Drogen, und um sich schlägt? Er hat - sofern das bloße Festhalten nichts bewirkt - nur drei Möglichkeiten: fixieren, isolieren oder Beruhigungsmittel spritzen. Alle drei sind schwere Eingriffe in die Freiheit, die nie leichtfertig, nie präventiv und nie länger als unbedingt nötig erfolgen dürfen. Sie sind die letzten Mittel, wenn alles andere versagt. Aber wenn es ohne sie nicht geht, müssen sie sofort passieren. Es wäre völlig unpraktikabel, tagelang auf die Entscheidung eines Richters zu warten.

Gerade über Fixierungen wurde hierzulande immer wieder hitzig diskutiert. Zwei Betroffene aus Baden-Württemberg und Bayern hatten Verfassungsbeschwerden eingereicht. In Baden-Württemberg darf - wie in den meisten Bundesländern - in geschlossenen Psychiatrien bisher der Arzt über Fixierungen entscheiden. In Bayern gibt es bisher noch gar keine Gesetzesvorlage - ein Versäumnis der Staatsregierung.

Bayern muss sein Versäumnis nachholen

Nun hat das Bundesverfassungsgericht ein kluges Urteil gefällt, dass sowohl den Patienten als auch den Medizinern gerecht wird: Wenn die Fixierung höchstens eine halbe Stunde dauert, darf weiterhin der Arzt darüber entscheiden. Wenn sie absehbar länger dauert, muss ein Richter darüber entscheiden. Wird ein Patient in der Nacht fixiert, spätestens am nächsten Morgen. Auch Bayern muss nun bis Juli 2019 die nötigen Rechtsgrundlagen schaffen, um diese Regelung umzusetzen. Gut so.

