Flüchtlingsrücknahme: Seehofer erwartet Einigung mit Italien

BERLIN - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erwartet trotz aller Schwierigkeiten schon bald eine Einigung mit Italien in der Flüchtlingspolitik. "Nationale Interessen", betont er, dürfen nicht unter den Tisch fallen.

Horst Seehofer arbeitet seit Wochen an bilateralen Flüchtlingsabkommen. Foto: Jörg Carstensen/dpa



Er sei "sehr zuversichtlich", dass die Bundesregierung eine Vereinbarung mit Italien über die Rücknahme von Asylbewebern treffen werde, sagte der CSU-Vorsitzende am Samstag beim "Tag der Heimat" des Bundes der Vertriebenen (BdV) in Berlin.

Dabei geht es nur um Ausländer, die an der deutsch-österreichischen Grenze kontrolliert werden und in Italien zuvor bereits einen Asylantrag gestellt hatten. Mit Griechenland und Spanien waren zuletzt entsprechende Vereinbarungen ausgehandelt worden. Bis zum vergangenen Freitag war jedoch nach Angaben des Bundesinnenministeriums noch niemand direkt von der Grenze in diese zwei Länder zurückgeschickt worden.

"Nationale Interessen dürfen nicht unter Tisch fallen"

Seehofers Streit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um die Zurückweisungen der Asylbewerber hatte im Juni eine Regierungskrise ausgelöst. Merkel hatte damals gegen nationale Maßnahmen argumentiert und auf einer europäischen Lösung bestanden. Seehofer ging in seiner Rede vor den Mitgliedern des BdV indirekt noch einmal auf die Kontroverse ein. Er betonte, "dass bei allen Bemühungen um europäische Lösungen nationale Interessen nicht unter den Tisch fallen dürfen".

Am Freitag hatten Vertreter von 14 EU-Mitgliedstaaten in Brüssel vergeblich versucht, eine Einigung über die Verteilung von aus Seenot im Mittelmeer geretteten Migranten zu finden. Die populistische Regierung Italiens will die Geretteten grundsätzlich nur noch an Land lassen, wenn ihre Aufnahme in der EU vorab geklärt ist.

