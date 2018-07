Forsa-Umfrage: Merkel beliebter als Seehofer und Söder

Nicht nur bundesweit, sondern auch in Bayern überzeugt die Bundeskanzlerin - vor 1 Stunde

BERLIN/MÜNCHEN - Fast zwei Drittel der Bundesbürger (62 Prozent) sehen einer Umfrage zufolge in Horst Seehofer einen politischen "Störenfried", der als Innenminister nicht mehr tragbar ist.

Während Horst Seehofer bisweilen als "Störenfried" bezeichnet wird, sticht die Bundeskanzlerin als beliebteste Politikerin hervor. © Kay Nietfeld/dpa



Selbst 56 Prozent der CSU-Anhänger plädierten im neuen RTL/NTV-Trendbarometer von Forsa für den Rücktritt des Ministers. Auch in den eigenen Reihen sahen ihn 46 Prozent der Befragten als einen "Störenfried" – ebenso viele bezeichneten ihn als "aufrechten Politiker". Nur die Anhänger der AfD schätzen Seehofer: 84 Prozent halten ihn in der am Umfrage zufolge für einen "aufrechten Politiker" - und für 90 Prozent bleibt er als Innenminister tragbar.

Im aktuellen Politiker-Ranking von Forsa verloren sowohl Seehofer als auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder massiv an Vertrauen: Sie rutschten drei Monate vor der Landtagswahl in Bayern auf hintere Plätze ab. Hinter den beiden CSU-Politikern rangieren im Juli nur noch die AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland. Beliebteste Politikerin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Söder und Seehofer büßten in dem Ranking nicht nur bundesweit, sondern auch in Bayern deutlich an Punkten ein.

Im aktuellen RTL/NTV-Trendbarometer kommen CDU/CSU wieder auf 31 Prozent (Juni: 30 Prozent), die SPD auf 17 Prozent, die AfD auf 16 Prozent, die Grünen auf 13 Prozent sowie FDP und Linke auf 9 Prozent.

dpa