Forscher erwarten 2016 bis zu 400.000 neue Flüchtlinge

Rückgang um ein Drittel bei gleichbleibender politischer Lage - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) teilte in Nürnberg eine Prognose über neue Flüchtlingsankünfte für das restliche Jahr mit. Daraus geht hervor, dass die Anzahl von Flüchtlingen, verglichen zum letzten Jahr, zurückgehen werden.

Flüchtlinge Foto: dpa



Forscher erwarten in diesem Jahr 300.000 bis 400.000 neue Flüchtlinge in Deutschland. Dies entspreche einem Rückgang um zwei Drittel im Vergleich zum vergangenen Jahr, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Freitag in Nürnberg mit.

Die Schätzung stehe unter dem Vorbehalt, dass sich die politischen Rahmenbedingungen nicht ändern, sagte IAB-Forscher Herbert Brücker. Das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei und die Schließung der Balkanroute müssten also Bestand haben.

2015 wurden 1,1 Millionen Flüchtlinge in Deutschland erfasst. Unter der Berücksichtigung von Doppelzählungen, Weiter- und Rückreisen schätzt das IAB die Nettozuwanderung von Flüchtlingen im vergangenen Jahr auf 900.000.

