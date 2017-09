2017 Bundestagswahl Frauke Petry kündigt Austritt aus AfD an

Gauland und Weidel wollen gemeinsamen Fraktionsvorsitz - vor 22 Minuten

BERLIN - Schon am Montag gab Frauke Petry bekannt, dass sie aus der Fraktion der AfD austritt. Jetzt geht sie einen Schritt weiter und kündigt an, komplett aus der AfD aussteigen zu wollen.

Ein endgültiger Zeitpunkt wurde noch nicht genannt, allerdings steht fest: Frauke Petry will komplett aus ihrer Partei austreten. © Monika Skolimowska/dpa



Schon am Montag gab Frauke Petry ihren Austritt aus der Frakion bekannt, jetzt macht Frauke Petry auch deutlich klar: Die AfD-Bundesvorsitzende will komplett aus ihrer Partei austreten. "Klar ist, dass dieser Schritt erfolgen wird", sagte sie am Dienstag in Dresden, allerdings ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen.

Einen Tag nach dem spektakulären Abgang von Parteichefin Frauke Petry ist die neue AfD-Fraktion am Dienstag im Bundestag zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Auf die Frage, ob er mit weiteren "Abtrünnigen" rechne, sagte Spitzenkandidat Alexander Gauland am Dienstag vor Sitzungsbeginn in Berlin: "Ich hoffe nicht." Alice Weidel, die im Wahlkampf gemeinsam mit ihm das AfD-Spitzenteam gebildet hatte, sagte, bislang seien keine entsprechenden Tendenzen erkennbar.

Die Frage, wer den Fraktionsvorsitz übernimmt, soll spätestens am Mittwoch geklärt werden. Gauland und Weidel hatten durchblicken lassen, dass sie diese Aufgabe gerne gemeinsam übernehmen würden.

Die AfD hatte bei der Bundestagswahl am Sonntag 12,6 Prozent der Stimmen erhalten. Ihr fallen damit 94 Mandate zu. Petry hatte am Montag erklärt, sie wolle der Fraktion nicht angehören, sondern vorerst als fraktionslose Abgeordnete im Bundestag sitzen. Ob sie jetzt versuchen wird, eine eigene Fraktion zu gründen, ist noch unklar. Dafür müsste sie mindestens 35 Abgeordnete auf ihre Seite ziehen.

Dieser Artikel wurde am 26. September um 12.49 Uhr aktualisiert.

dpa