Frauke Petry meldete Internet-Domain "Die Blauen" an

Doch hinter der Internetadresse soll keine Partei stecken - vor 18 Minuten

BERLIN - Wilde Gerüchte kursieren um die Noch-Parteivorsitzende der AfD, Frauke Petry. Nach eigenen Angaben meldete sie die Internet-Domain "dieblauen.de" an - doch dabei ginge es nicht um eine neue Partei.

Nach eigenen Aussagen will Petry komplett aus der AfD austreten. "Die Blauen" soll aber keine neue Partei werden. Foto: dpa



Die aus der AfD scheidende Politikerin Frauke Petry hat nach eigenen Angaben eine Internetadresse "dieblauen.de" angemeldet. Auch auf Twitter tauchten am Mittwoch Profile unter dem Namen "Die Blauen" auf. Der Domain-Eintrag nährte Gerüchte, wonach Petry und ihr Mann Marcus Pretzell eine neue Partei "Die Blauen" gründen wollen. Petry und Pretzell hatten am Dienstag angekündigt, ihre Ämter niederzulegen und aus der AfD auszutreten. Petry hatte das mit der "Radikalisierung" der Partei begründet.

Eine Partei stecke aber nicht dahinter, sagte sie am Mittwoch am Rande einer Sitzung des sächsischen Landtages in Dresden. Das "Blau" verkörpere eine Idee, sei aber kein Parteiname. Sie werde sich zu gegebener Zeit dazu äußern. Es sei noch zu früh, um über Details zu sprechen: "Mehr möchte ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht darüber sagen." Petry bekräftigte, dass sie politisch aktiv bleiben wolle.

Mögliche Petry-Partei macht der AfD keine Sorgen

Die AfD-Fraktion im Bundestag sieht einer möglichen Parteineugründung durch Noch-AfD-Chefin Frauke Petry nach eigenen Angaben ohne Sorge entgegen. Dass es zu einer solchen Abspaltung kommen würde, habe sich bereits vor einer Weile angedeutet, sagte die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel am Dienstag in Berlin zu Beginn der zweiten Sitzung der Bundestagsfraktion. Eine Petry-Partei bereite ihr keine Sorgen. Sie werde "zum Scheitern verurteilt sein".

Nachdem die Wahl der zwei Fraktionsvorsitzenden, Alexander Gauland und Alice Weidel, am Dienstag ohne große Streitigkeiten abgelaufen war, stand am Mittwoch die wohl etwas schwierigere Wahl von fünf Stellvertretern auf der Tagesordnung. Heftige Diskussionen dürfte es nach Angaben aus Fraktionskreisen auch über die Frage geben, wer Parlamentarischer Geschäftsführer werden soll. Gauland sagte, es sei wichtig, dass auch ein regionaler Proporz gewahrt bleibe. Die Fraktion wollte außerdem den Kandidaten für den Posten des Bundestagsvizepräsidenten bestimmen.

Petry und ihr Ehemann Marcus Pretzell hatten zuvor angekündigt, sie wollten der Partei den Rücken kehren - jedoch ohne sich aus der Politik zurückzuziehen. Aus einigen Landesverbänden meldeten sich in der Folge einzelne Abgeordnete, die Sympathie für dieses Projekt zeigten. Ob auch Bundestagsabgeordnete der AfD diesen Weg mitgehen wollen, war zunächst unklar.

Die AfD war am Sonntag als drittstärkste Kraft in den Bundestag eingezogen. Nach Petrys Ankündigung, sich nicht zu beteiligen, gehören der neuen Fraktion nunmehr 93 Abgeordnete an.

dpa