Freude, Trauer, Terror: Das Jahr 2016 in Bildern

NÜRNBERG - 2016 war das das Jahr, in dem der islamistische Terror Einzug in Deutschland hielt. Auswirkungen hatte das auch auf die Politik und Wahlen. Abseits der Politik gab es ebenfalls zahlreiche Momente der Trauer - aber auch der Freude. Ein Rückblick in Bildern.

cu