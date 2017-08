Für Aufrufe zu Gewalt darf kein Platz im Netz sein

NÜRNBERG - Mit dem Verbot der linksextremistischen Internetplattform "linksunten.indymedia.org" will die Bundesregierung Härte nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg zeigen und sich im Wahlkampf als Garant für Sicherheit präsentieren. Auch wenn das plötzliche Verbot der jahrelang vom Verfassungsschutz beobachteten Seite politisch motiviert scheint, ist es im Kern richtig, meint NN-Redakteurin Astrid Löffler.

Sieben Wochen nach den linksextremen Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg hat das Bundesinnenministerium die linksextremistische Internetplattform "linksunten.indymedia.org" verboten. © Patrick Seeger/dpa



Die Innere Sicherheit ist das Thema des Bundestagswahlkamps 2017 und so dürfte es der Bundesregierung zumindest gelegen kommen, dass sie vier Wochen vor dem Urnengang ein Verbot der linksextremistischen Internetplattform "linksunten.indymedia.org" erreichen und damit ein Signal im Wahlkampf setzen kann.

Auch wenn das plötzliche Verbot der jahrelang beobachteten Website deshalb ein Geschmäckle hat, ist es im Kern richtig. Denn der Staat darf nicht tatenlos zuschauen, wenn Polizisten als "Schweine" und "Mörder" beschimpft werden, wenn zu deren "Jagd" und zu Angriffen auf sie mit Pyrotechnik aufgerufen wird, wenn Anschläge mit Farbbeuteln, Brandsätzen und Schlägereien mit Rechtsextremisten als probate Mittel der Gegenwehr dargestellt werden.

Der Zweck heiligt nicht die Mittel

Mögen die Linksautonomen auch noch so hehre Ziele verfolgen, wie den konsequenten Kampf gegen jede Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit - so gilt doch auch für sie: Der Zweck heiligt nicht die Mittel.

Deshalb kann es in einer freiheitlichen Gesellschaft auch nicht sein, dass Antifa-Aktivisten echte oder vermeintliche Neonazis im Internet "outen" und dadurch zumindest theoretisch den Weg für Selbstjustiz frei machen. Denn damit begeben sich die Vertreter linker Ideale auf das Niveau der Rechtsextremisten. Informationen über vermeintliche Straftäter gehören in die Hände der Behörden und nicht in die Weiten des WWW.

Die Folge solcher Veröffentlichungen muss dieselbe sein wie sie es bereits im Januar 2016 für die rechte Plattform "Altermedia" war: Ein Verbot des zentralen Sprachrohrs, wenngleich die Neonazis sich dort weit mehr im Ton vergriffen als es die Linken auf ihrer Seite je taten, was folgerichtig auch in zwei Anklagen wegen Volksverhetzung mündete.

Astrid Löffler