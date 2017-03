Fußfessel für Gefährder: Bald leichtere Anordnung möglich?

BERLIN - Die Bundesregierung setzt im Umgang mit Gefährdern auf die Fußfessel. Mehrere Gesetzesprojekte hat sie angestoßen. Doch Sinn und Zweck der Maßnahme sind umstritten. Nun nimmt der Bundesrat Stellung.

Elektronische Fußfesseln sollen von Gerichten künftig leichter angeordnet werden können - auch für islamistische Gefährder. Foto: dpa



Sogenannte Gefährder sollen künftig leichter mit einer elektronischen Fußfessel überwacht werden können. Der Bundesrat nahm am Freitag zu entsprechenden Gesetzesinitiativen der Bundesregierung Stellung. Die Länderkammer stellte sich etwa hinter Pläne, dass Extremisten, die wegen schwerer Staatsschutzdelikte verurteilt worden waren, nach ihrer Haft das Tragen einer Fußfessel angeordnet werden kann. Die Fußfessel-Maßnahmen sind eine Reaktion auf die Gewalt- und Terrortaten von München, Ansbach, Würzburg und Berlin.

Für das Anordnen einer Fußfessel soll im Fall verurteilter Extremisten künftig eine zweijährige Freiheitsstrafe genügen. Derzeit kann die Fußfessel nur nach einer dreijährigen Haftstrafe angeordnet werden. Zu schweren Staatsschutzdelikten zählen etwa die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Terrorismusfinanzierung. Der Einsatz der Fußfessel ist umstritten. Sie kann Ermittlern wertvolle Zeitvorteile liefern, Anschläge kann sie aber nicht verhindern – darin sind sich Polizei, Justiz und Politik weitgehend einig.

Die elektronische Fußfessel ist ein am Bein getragener Sender zur Aufenthaltsüberwachung mit Alarmfunktion. Über das auch aus Navigationsgeräten bekannte GPS-System übermittelt der Apparat ständig Ortungsdaten an eine Überwachungsstelle der Bundesländer im hessischen Bad Vilbel. Alarm wird ausgelöst, wenn ein Betroffener sich nicht an Auflagen hält oder den Sender manipuliert.

Die Bundesregierung nimmt zudem die grundlegende Überarbeitung des Bundeskriminalamtsgesetzes zum Anlass, um den BKA-Beamten künftig die elektronische Aufenthaltsüberwachung zu ermöglichen. Islamistische Gefährder – also Personen, denen die Behörden einen Anschlag zutrauen - könnten damit zum Tragen einer Fußfessel verpflichtet werden. An diesem Punkt hatte der Bundesrat unter anderem finanzielle Bedenken. Es sei damit zu rechnen, dass das Überwachen der Maßnahme nicht durch das BKA erfolgen kann, sondern der jeweiligen Landespolizei obliegt. Die hierdurch entstehenden Kosten solle der Bund tragen.

Attacken sollen künftig härter bestraft werden

Das Thema Fußfessel ist auch im Zusammenhang mit verschärften Regeln bei der Abschiebung von Gefährdern von Bedeutung. Gefährder sollen künftig leichter in Abschiebehaft genommen oder mit elektronischen Fußfesseln am Untertauchen gehindert werden. Dies sieht ein "Gesetzentwurf zu besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" vor. Auch an diesem hatte die Länderkammer Änderungswünsche.

Keine Einwände hatten die Länder hingegen gegen einen Gesetzentwurf zum besseren Schutz von Polizei- und Rettungskräften gegen Angriffe. Die Regierung will solche Attacken härter bestrafen.

