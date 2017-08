G20-Krawalle: Erster Prozessauftakt gegen Festgenommenen

51 Haftbefehle wurden erlassen, 32 Personen sitzen noch in Untersuchungshaft - vor 1 Stunde

HAMBURG - Nach den gewaltsamen Ausschreitungen um den Hamburger G20-Gipfel ist es zu mehreren Verhaftungen und insgesamt 51 erlassenen Haftbefehlen gekommen. Am Montag findet die erste Verhandlung gegen einen Festgenommenen statt.

Nach den G20-Ausschreitungen im Hamburger Schanzenviertel kommt es am Montag zum ersten Prozessauftakt gegen einen Demonstranten. Foto: David Young/dpa



Erstmals muss sich nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg ein festgenommener Demonstrant vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Hamburg verhandelt am Montag um 10 Uhr gegen einen 21-Jährigen aus den Niederlanden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 6. Juli nach Beendigung der Demonstration "Welcome to Hell" zwei Flaschen auf Polizisten geworfen zu haben.

Außerdem soll er sich gegen seine Festnahme gewehrt haben. Der Niederländer sitzt seit dem 7. Juli in Untersuchungshaft. Die Demonstration war von Sprechern des linksautonomen Zentrums Rote Flora angemeldet worden und kurz nach Beginn gewaltsam eskaliert.

Das Treffen der großen Wirtschaftsmächte am 7. und 8. Juli in Hamburg war von schweren Ausschreitungen mit Hunderten Verletzten überschattet worden. 51 Haftbefehle wurden erlassen. Derzeit befinden sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch 32 Beschuldigte in Untersuchungshaft. Bereits am Dienstag soll ein weiterer Angeklagter aus Polen vor Gericht kommen.

dpa