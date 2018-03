Gabriel als Hinterbänkler: Kommt die Höchststrafe noch?

NÜRNBERG - Sigmar Gabriel wird wohl im neuen Regierungskabinett keine Rolle spielen. Akzente gesetzt hat er, besonders als Außenminister. Doch den Genossen scheint das nicht zu reichen - ein Kommentar von NZ-Chefredakteur Stephan Sohr.

Sigmar Gabriel hatte es in den letzten Jahren nicht einfach. © Michael Kappeler/dpa



Für knapp zwei Drittel der Deutschen ist Sigmar Gabriel aktuell der "beliebteste" deutsche Politiker, laut Umfragen jedenfalls. Sarkastisch könnte man kommentieren, dass solche Werte für die SPD allemal Grund genug sind, den so Geschätzten abzusägen. Wer bei den meisten Bürgern ankommt, den muss man ja nicht auch noch mit einem wichtigen Amt belohnen.

Nun haben sicher nicht die guten Umfragewerte Gabriels dazu geführt, dass die künftige SPD-Chefin Andrea Nahles ihren Parteifreund nicht mehr für einen Ministerposten in einer neuen Groko in Betracht ziehen wollte; vielmehr hat Gabriel mit seiner Forschheit schon auch selbst dafür gesorgt, dass er in der Partei weit weniger Zuspruch erhält als in der Öffentlichkeit.

Der Goslarer hat in seinen Jahren als SPD-Vorsitzender die Organisation seiner Partei gehörig aufgemischt und den Sinn der Vielzahl an Arbeitsgemeinschaften kritisiert. Das sorgte für Verdruss. Auch sein Plädoyer dafür, dass die SPD sich wieder stärker um die Probleme derjenigen kümmern sollte, die früher mal Stammwähler waren ("Wir müssen raus ins Leben; da, wo es laut ist; da, wo es brodelt; da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.") irritiert jedenfalls die Genossen, die glauben, dass der Einsatz für einen erweiterten Familiennachzug für Flüchtlinge oder der "Ehe-für-alle"-Coup an der Wahlurne belohnt würde. Das Ergebnis ist ja bekannt.

Seinen deutlichsten Akzent als Bundesaußenminister hat Gabriel mit der letztlich erreichten Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus der türkischen Haft gesetzt. Nun wartet im Bundestag ein Platz auf den hinteren Bänken, vielleicht neben Martin Schulz?

Das wäre wohl wirklich die Höchststrafe.

Stephan Sohr Chefredakteur Nürnberger Zeitung E-Mail