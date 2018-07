Angela Merkel hat eines ihrer Wahlkampfversprechen eingelöst und einen Bauernhof in Schleswig-Holstein besucht. Die Besitzerin Ursula Trede lud die Kanzlerin in der Wahlkampfarena auf ihren Hof ein. Dort begutachtete Merkel nun endlich die vielen Kühe und die neue Melkanlage. © PATRIK STOLLARZ/AFP

Nach Kritik: Merkel trifft Pfleger in Paderborner Altenheim Am Montag stattete Bundeskanzlerin Angela Merkel dem evangelischen Altenheim St. Johannisstift in Paderborn einen Besuch ab. Anlass dafür war eine Wahlkampfsendung im ZDF. Der Pfleger Ferdi Cebi sprach Merkel im September letzten Jahres auf die schlechten Arbeitsbedingungen der Pflegekräften an und lud sie zu einem Besuch seines Arbeitsplatzes ein.

Putin trifft Trump: Der Helsinki-Gipfel in Bildern US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin haben in Helsinki ihr mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen begonnen. Die Staatschefs fuhren nacheinander in ihren Staatskarossen am Amtssitz des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö vor. Putin traf früher ein als Trump.

Go home: London lässt Trump bei Protest in die Luft steigen Der Besuch des amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat in London am Freitag zu Protesten geführt: Hunderttausende gingen auf die Straße, um gegen Trumps Politik Flagge zu zeigen. Trotz etlicher bunter Schilder und kreativer Plakate blieb ein Ballon der Hingucker des Tages. Der sechs Meter große "Trump-Ballon" schwebte über dem Parliament Square in der britischen Hauptstadt und blieb so unübersehbar.