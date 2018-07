Ganztagsbetreuung für Schulkinder: Söder will Arbeitsgruppe

Ministerpräsident will Städten auch mit Pakt für Wohnungsbau helfen - vor 48 Minuten

COBURG - Beim Ausbau der Ganztagsbetreuung für Schulkinder will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eng mit den Kommunen zusammenarbeiten. Und auch beim Thema Wohnungsbau sucht er den Schulterschluss mit den Städten.

"Mein Wunsch wäre ein Pakt für Wohnungsbau“, sagte er am Donnerstag in Coburg bei der Vollversammlung des Bayerischen Städtetags. Söder bekräftigte das Ziel von 500.000 neue Wohnungen bis zum Jahr 2025.

