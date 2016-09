Gefälschte Pässe übersehen? Das Bamf wehrt sich

Kurzbeschreibung: Unzählige Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Krieg, Leid und politischer Verfolgung. Nicht nur wegen des Bürgerkriegs in Syrien suchen derzeit in Bayern so viele Flüchtlinge Asyl, dass die Erstaufnahmeeinrichtungen zum Teil hoffnungslos überfüllt sind. Die Bedingungen dort sind zumindest fraglich. Daher steht die Asylpolitik ganz oben auf der Agenda. Doch kaum jemand weiß über die genauen Zahlen Bescheid. Was kostet ein Flüchtling die Stadt Nürnberg? Wie viel übernimmt die Landesregierung? Lesen Sie hier alles zum Thema Flüchtlinge in Bayern.



Wie Sie Flüchtlingen in Nürnberg und der Region helfen können, erfahren Sie hier.

Themenarchiv Flüchtlinge in Bayern